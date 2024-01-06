Депутаты Ростовской области потратят 34 млн рублей на свою рекламу

Ростовская область

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Законодательное собрание Ростовской области продолжает прием заявок на создание пиар-контента своих активностей — для этого потратят около 34 млн рублей из регионального бюджета

Законодательное собрание Ростовской области разместило три тендера на сайте госзакупок. Заявки подразумевают рекламу депутатской работы с помощью телевидения и интернета. Тендеры опубликованы 29 декабря 2023 года. Заявки по ним принимают до 15 и 16 января 2024-го. Завершить работы по контракту должны до 28 февраля следующего года.

По самому крупному тендеру — 13,8 млн рублей — планируется выпустить 700 минут эфира «на телеканале» и опубликовать статьи в интернете. Стоимость телевизионной минуты варьируется от 19 до 39 тысяч рублей.

В сентябре 2023-го на Кубани прошли муниципальные выборы:

Другой тендер — 10,8 млн рублей — размещен на 212 минут эфира. Здесь одна минута стоит 52 тысячи рублей.

Третий тендер — 9,5 млн рублей — подразумевает сделать 341 публикацию в интернет-изданиях. Цены колеблются от 8 до 37 тысяч рублей и зависят от количества знаков в посте и среднесуточной посещаемости сайта.

Как сообщали Юга.ру, в марте РФ планирует переизбирать президента.

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Депутаты Ростовской области потратят 34 млн рублей на свою рекламу
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