Депутаты Ростовской области потратят 34 млн рублей на свою рекламу

Законодательное собрание Ростовской области продолжает прием заявок на создание пиар-контента своих активностей — для этого потратят около 34 млн рублей из регионального бюджета

Законодательное собрание Ростовской области разместило три тендера на сайте госзакупок. Заявки подразумевают рекламу депутатской работы с помощью телевидения и интернета. Тендеры опубликованы 29 декабря 2023 года. Заявки по ним принимают до 15 и 16 января 2024-го. Завершить работы по контракту должны до 28 февраля следующего года.

По самому крупному тендеру — 13,8 млн рублей — планируется выпустить 700 минут эфира «на телеканале» и опубликовать статьи в интернете. Стоимость телевизионной минуты варьируется от 19 до 39 тысяч рублей.