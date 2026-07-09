Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции жизни сапсанов

В этом году пара сапсанов отложила три яйца. Птенцы на свет появились 22 и 23 мая. 10 июня орнитологи провели их кольцевание, присвоив каждому имя и индивидуальный номер. Самку с номером 944 назвали Умай — в честь древнетюркской мифической покровительницы детей, семьи и продолжения рода. Второй самке (946) дали имя Алтынай, что в переводе означает «золотая луна». Самец (945) получил имя Толпар — в честь крылатого коня из башкирской и тюркской мифологии. Индивидуальные кольца позволяют ученым отслеживать дальнейшую судьбу птиц и изучать маршруты их миграции. Птенцов в итоге осталось двое — по заключению ветеринара, у Алтынай была врожденная патология сердца, а подобные особенности развития не оставляют шансов на жизнь в дикой природе.

Главным событием сезона стали первые самостоятельные полеты молодых сапсанов. Толпар поднялся на крыло 28 июня, а Умай — 1 июля. Оба птенца покинули крышу без единого падения. Этому способствовала модернизация гнездовой площадки накануне текущего сезона — парапет был оборудован специальным противоскользящим покрытием.

После первых полетов молодые сапсаны продолжают осваивать территорию вокруг банка. Толпар уже несколько раз прилетал к окнам сотрудников банка. Оба сокола постепенно увеличивают дальность своих полетов под наблюдением родителей, периодически возвращаясь к месту гнездования.

За время трансляции видеозаписи на странице Уралсиба набрали более 74 тыс. просмотров. Всего за жизнью соколиной семьи следили свыше 42 тыс. человек. Пользователи оставили почти 400 комментариев, обсуждая поведение птиц. В этом году трансляцию смотрели жители более 28 городов России, а также пользователи из Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

Онлайн-наблюдение за соколиной семьей Уралсиб ведет с 2019 года. За это время на гнездовой площадке появились на свет уже 17 птенцов. Благодаря кольцеванию орнитологам удалось узнать судьбу некоторых из них. Так, самка Сибирь была замечена на зимовке в греческом городе Лариса, а один из выросших на площадке сапсанов спустя несколько лет вернулся в Уфу и в 2024 году вывел собственное потомство в микрорайоне Зеленая Роща.



Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых по ссылке.