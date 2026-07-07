Без пароля и риска. Авито запустил совместный доступ к аккаунту

По статистике платформы, каждый десятый пользователь время от времени делится учетными данными с другими людьми, а среди владельцев нескольких аккаунтов этот показатель достигает 20%. Однако такая практика таит в себе серьезные риски: резкая смена поведения в профиле может быть расценена системой как взлом, что приведет к блокировке. Кроме того, если помощник случайно нарушит правила или введет кого-то в заблуждение, ответственность понесет именно владелец аккаунта.

Онлайн-платформа Авито внедрила новую функцию, которая упрощает совместную работу с аккаунтом и делает ее безопаснее. Теперь владельцы профилей могут предоставлять доступ к объявлениям и чатам доверенным лицам, не передавая им логин и пароль.

Новая функция «Совместный доступ» призвана решить эти проблемы. Она оформляется как связь между двумя верифицированными профилями, при этом логин и пароль остаются только у владельца. Помощник получает ограниченный набор прав: может размещать и редактировать объявления, отвечать на сообщения в чатах. Но настройки профиля, личные данные, верификация и удаление аккаунта для него остаются недоступными. Все действия фиксируются, а владелец в любой момент может отключить доступ самостоятельно, без обращения в поддержку.

Согласно опросам тестовой группы, чаще всего доступом делятся супруги — таких пар около 41%. На втором месте друзья (20%), на третьем — дети, помогающие родителям (15%). Еще 12% приходится на родственников, а в 5,5% случаев родители помогают своим детям. Для тех, кому сложно пользоваться сервисом самостоятельно, это возможность оставаться на платформе с поддержкой близких.

Чтобы подключить функцию, нужно нажать «плюс» рядом с профилем, выбрать «Дать доступ к профилю» и отправить близкому ссылку-приглашение. После подтверждения заявки профилем можно пользоваться вместе. Управление связями и отзыв доступа доступны в разделе «Связи». Функция работает как в мобильных приложениях, так и на сайте Авито.

«Делиться профилем с близкими — давно сложившаяся практика, и мы не стали с ней бороться, а сделали ее удобной и безопасной. Доступ получает конкретный человек, права ограничены понятным набором действий, владелец видит, что происходит в профиле, и может в любой момент отключить доступ. Помощь внутри семьи должна быть защищена так же надежно, как все остальное, что люди доверяют платформе», — рассказала директор департамента по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.