Прозрачный выбор и ответственность. Заводчики собак могут пройти бесплатную верификацию на Авито

Авито совместно с Российской кинологической федерацией (РКФ) запустил верификацию заводчиков, которая поможет покупателям определять профессиональных владельцев питомников. По итогам проверки заводчик получает бейдж, который подтверждает, что он имеет регистрацию РКФ, ведет племенную работу по установленным требованиям, соблюдает правила разведения и содержания животных, а также уделяет внимание их здоровью и благополучию.

87% потенциальных хозяев ищут питомца на Авито. Около 72% из этих запросов приходится на поиск породистых животных.

Что такое верификация заводчиков?

Верификация — это бесплатная проверка, которая показывает, что продавец на Авито действительно является заводчиком, зарегистрированным в системе Российской кинологической федерации. Это значит, что он ведет племенную работу в соответствии с национальными и международными требованиями, которые касаются как сохранения чистоты породы, так и заботы о здоровье и благополучии домашних животных.

Как выглядит верификация на Авито?

Специальные бейджи «Заводчик РКФ» и «От заводчика РКФ» размещаются в карточке объявления и в профиле продавца. Это помогает выделить предложение среди прочих — покупатель сразу видит, что статус продавца подтвержден через РКФ.

Почему это важно для покупателя?

Как правило, будущий владелец хочет знать, какую собаку он выбирает и чего от нее ожидать. Прозрачная информация о происхождении щенка поможет увереннее оценить породные качества, темперамент, особенности ухода и возможные наследственные характеристики. Принадлежность к РКФ также позволяет общаться с единомышленниками и получать советы по воспитанию.

Какие документы получает покупатель?

При покупке щенка у зарегистрированного заводчика владелец получает полный комплект документов, включая родословную РКФ, а если она еще не оформлена — метрику щенка. Кроме того, ответственный продавец может предоставить ветеринарный паспорт, где отмечены все индивидуальные данные животного, включая информацию о прививках, обработках и пр.

Кто может пройти верификацию?

Верификацию могут пройти заводчики, зарегистрированные в системе Российской кинологической федерации. Верификация абсолютно бесплатна.