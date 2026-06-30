Эксперты рассказали, как цифровые платформы соблюдают интересы покупателей и продавцов

В рамках проходившего с 24 по 26 июня Петербургского международного юридического форума состоялась сессия «Цифровые платформы под контролем: что изменит новый закон?». Участники обсудили правовую природу цифровых платформ и их роль во взаимоотношениях пользователей.

По словам управляющего директора по юридическим вопросам Авито Александра Смирнова, ключевой задачей регулирования остается обеспечение баланса между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов: «Важно, чтобы регулирование не только снижало риски для покупателей, но и создавало понятные и справедливые условия для продавцов — без барьеров для развития».

Смирнов также добавил, что платформы работают в юридической модели, где ни контент, ни товар, ни другие размещенные там объекты им не принадлежат: «Как говорят юристы: мы действует в чужом интересе. А это значит, что и ответственность у нас должна быть не такой же, как ответственность покупателя или продавца».

Директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин подчеркнул, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, уже разграничивает ответственность между продавцом и платформой: «Закон четко фиксирует, где и у кого появляется ответственность. Если продавец представил недостоверные документы или попытался обмануть покупателя — отвечает продавец. Если платформа пропустила карточку с нарушениями — отвечает платформа. Соответствующая норма заложена в законопроекте о поправках в КоАП».