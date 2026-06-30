Эксперты рассказали, как цифровые платформы соблюдают интересы покупателей и продавцов
Основная задача цифровых платформ — прийти к балансу между защитой покупателей и поддержкой продавцов
В рамках проходившего с 24 по 26 июня Петербургского международного юридического форума состоялась сессия «Цифровые платформы под контролем: что изменит новый закон?». Участники обсудили правовую природу цифровых платформ и их роль во взаимоотношениях пользователей.
По словам управляющего директора по юридическим вопросам Авито Александра Смирнова, ключевой задачей регулирования остается обеспечение баланса между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов: «Важно, чтобы регулирование не только снижало риски для покупателей, но и создавало понятные и справедливые условия для продавцов — без барьеров для развития».
Смирнов также добавил, что платформы работают в юридической модели, где ни контент, ни товар, ни другие размещенные там объекты им не принадлежат: «Как говорят юристы: мы действует в чужом интересе. А это значит, что и ответственность у нас должна быть не такой же, как ответственность покупателя или продавца».
Директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин подчеркнул, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, уже разграничивает ответственность между продавцом и платформой: «Закон четко фиксирует, где и у кого появляется ответственность. Если продавец представил недостоверные документы или попытался обмануть покупателя — отвечает продавец. Если платформа пропустила карточку с нарушениями — отвечает платформа. Соответствующая норма заложена в законопроекте о поправках в КоАП».
В Авито отметили, что некоторые механизмы платформы уже помогают сбалансировать интересы сторон:
- сервис безопасной сделки резервирует средства до подтверждения получения товара, что снижает риски для обеих сторон и исключает передачу платежных данных между пользователями,
- система отзывов и рейтингов модерирует отзывы, проверяя их в том числе на достоверность,
- механизм арбитража позволяет продавцам оспаривать оценки,
- система «Уровень сервиса» формирует критерии оценки качества работы продавцов — по данным Авито, более 80% контактов приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса, при этом 93% находятся в «зеленой» зоне, а значительная часть пользователей из «красной» зоны улучшает показатели в течение месяца,
- ИИ-ассистент Aви Pro формирует персонализированные рекомендации для продавцов — от параметров объявлений до стратегий взаимодействия с покупателями,
- алгоритмы выявления нарушений, сочетающие автоматические инструменты с многоступенчатой системой проверки и ручной модерацией.
«Одновременно решать задачи защиты пользователей и поддержки предпринимательства, прежде всего в сегменте малого и микробизнеса, возможно благодаря комплексному развитию технологических и правовых инструментов», — добавил Александр Смирнов.
Как писали Юга.ру, на Авито теперь можно купить ПО, игровые ключи и другие цифровые продукты с защищенной онлайн-оплатой.