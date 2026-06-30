Жительницам Краснодара назвали 3 ситуации, когда фиброаденому груди лучше удалить

Если в груди появилось уплотнение, образование растет или вызывает сомнения, откладывать визит к маммологу не стоит

Фиброаденома молочной железы считается доброкачественным образованием, но это не всегда означает, что ее можно просто наблюдать годами. Тактика зависит от размера образования, темпов его роста, данных УЗИ или маммографии, жалоб пациентки, возраста и индивидуальных факторов риска.

Онколог-хирург Клиники Екатерининская Заур Докумов напоминает: решение об удалении фиброаденомы принимает специалист после очного осмотра и обследования.