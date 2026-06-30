Жительницам Краснодара назвали 3 ситуации, когда фиброаденому груди лучше удалить
Если в груди появилось уплотнение, образование растет или вызывает сомнения, откладывать визит к маммологу не стоит
Фиброаденома молочной железы считается доброкачественным образованием, но это не всегда означает, что ее можно просто наблюдать годами. Тактика зависит от размера образования, темпов его роста, данных УЗИ или маммографии, жалоб пациентки, возраста и индивидуальных факторов риска.
Онколог-хирург Клиники Екатерининская Заур Докумов напоминает: решение об удалении фиброаденомы принимает специалист после очного осмотра и обследования.
Заур Докумов
онколог-хирург Клиники Екатерининская
Однако есть ситуации, когда откладывать консультацию не стоит:
- Рост образования. Если фиброаденома увеличивается, становится заметной, вызывает дискомфорт или болезненность, врач может рекомендовать удаление. Особенно важно наблюдать за уже выявленными образованиями в динамике, а не ограничиваться одним УЗИ.
- Сомнения по результатам диагностики. Даже если образование выглядит доброкачественным, инструментальные методы не всегда дают полную картину. После удаления ткань направляют на гистологическое исследование, которое помогает точно определить характер образования.
- Гормональные изменения или планы пациентки. Фиброаденомы могут реагировать на гормональные колебания, в том числе во время беременности, грудного вскармливания или при приеме гормональных препаратов. Поэтому перед подобными важными этапами лучше заранее обсудить с маммологом тактику наблюдения или лечения.
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Одним из современных методов удаления доброкачественных образований является вакуумная аспирационная биопсия. Процедура проводится через небольшой прокол под контролем УЗИ. Врач удаляет ткань образования фрагментами, после чего материал направляют на гистологическое исследование.
В Клинике Екатерининская пациентки могут проконсультироваться с маммологом, пройти УЗИ молочных желез, маммографию, биопсию и удаление доброкачественных образований по показаниям. Объем диагностики и лечения подбирается индивидуально.
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