В День молодежи кардиолог напоминает о важных обследованиях, которые не стоит откладывать молодому поколению

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская
    © Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

Профилактика в молодом возрасте помогает вовремя корректировать состояние здоровья и сохранять качество жизни

Сегодня, 27 июня в России отмечают День молодежи. Молодой возраст не всегда защищает от заболеваний, а многие нарушения на ранних этапах могут не проявлять выраженных симптомов.

Анна Дубовик

Анна Дубовик

врач-кардиолог Клиники Екатерининская, кандидат медицинских наук

Как отмечает кардиолог Клиники Екатерининская Анна Дубовик, профилактический прием помогает оценить общее состояние организма, заметить возможные изменения и понять, какие обследования действительно нужны конкретному человеку: «Молодым людям рекомендуется регулярно контролировать артериальное давление, сдавать общий и биохимический анализ крови, проверять уровень глюкозы, ферритина, витамина D и другие показатели по назначению врача».

Женщинам важно не откладывать визит к гинекологу и маммологу, особенно при нарушениях цикла, боли, выделениях, появлении уплотнений или других необычных симптомах. Мужчинам при жалобах со стороны мочеполовой системы стоит обратиться к урологу. Также поводом для консультации могут стать постоянная слабость, резкое изменение веса, частые головные боли, проблемы со сном, одышка, сердцебиение, боли в груди, нарушения пищеварения или выпадение волос.

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В Клинике Екатерининская объем обследования подбирается индивидуально — с учетом возраста, жалоб, образа жизни, наследственности и факторов риска. Пациенты могут пройти консультации профильных специалистов, сдать анализы, выполнить УЗИ, ЭКГ и другие диагностические исследования.

Как писали Юга.ру, в июне Клиника Екатерининская открыла в Краснодаре новый круглосуточный стационар, в котором можно пройти диагностику, лечение и наблюдение в комфортных условиях.

Здоровье Клиника Екатерининская Краснодар Медицина

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