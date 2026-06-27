В День молодежи кардиолог напоминает о важных обследованиях, которые не стоит откладывать молодому поколению

Сегодня, 27 июня в России отмечают День молодежи. Молодой возраст не всегда защищает от заболеваний, а многие нарушения на ранних этапах могут не проявлять выраженных симптомов.

Как отмечает кардиолог Клиники Екатерининская Анна Дубовик, профилактический прием помогает оценить общее состояние организма, заметить возможные изменения и понять, какие обследования действительно нужны конкретному человеку: «Молодым людям рекомендуется регулярно контролировать артериальное давление, сдавать общий и биохимический анализ крови, проверять уровень глюкозы, ферритина, витамина D и другие показатели по назначению врача».

Женщинам важно не откладывать визит к гинекологу и маммологу, особенно при нарушениях цикла, боли, выделениях, появлении уплотнений или других необычных симптомах. Мужчинам при жалобах со стороны мочеполовой системы стоит обратиться к урологу. Также поводом для консультации могут стать постоянная слабость, резкое изменение веса, частые головные боли, проблемы со сном, одышка, сердцебиение, боли в груди, нарушения пищеварения или выпадение волос.