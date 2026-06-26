Уралсиб вошел в топ-10 банков с крупнейшей филиальной сетью

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в рейтинг российских банков по количеству офисов и региональному охвату

Исследование подготовил портал Brobank.ru, проанализировав данные на 19 июня 2026 года. Также Уралсиб вошел в топ-5 банков, увеличивших региональный охват в первой половине 2026 года.

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Рейтинг составили на основе данных о структурных подразделениях кредитных организаций на сайте Банка России. В итоговом ранжировании эксперты учли количество офисов и регионов присутствия банков, а также динамику количества офисов, рассмотрев показатели с 12 января по 19 июня 2026 года. Дополнительным критерием (при совпадении количества офисов и регионов присутствия) являлись объемы активов банка на 1 апреля 2026 года.

Банк Уралсиб продолжает развивать свою офисную сеть и расширять географию присутствия. В регионах открываются новые и обновляются действующие отделения, а точки обслуживания переносятся в более удобные локации. Также улучшаются форматы обслуживания и клиентский опыт. Сегодня сеть Уралсиба представлена в восьми федеральных округах и 50 регионах страны.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров.

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