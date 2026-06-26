«Найдите не просто работу, а свое место». Авито Работа расскажет соискателям о возможностях работы на крупных производствах
Цель платформы — повысить привлекательность производственных профессий и помочь с поиском работы на достойных условиях
На платформе Авито Работа стартовала информационная кампания, организованная совместно с производственным холдингом. Ее цель — повысить привлекательность производственных профессий среди молодых специалистов, а также рассказать о возможностях у крупных работодателей тем соискателям, которые ищут понятные условия работы, социальные гарантии, карьерные перспективы, стабильность.
В основе кампании — короткий проморолик, снятый на заводе с участием настоящих сотрудников. Зритель видит живую картину производства: оператор линии вводит новичка в курс дела у работающего конвейера, лаборант исследует образцы продукции, а в финале оператор принимает готовый продукт из рук специалиста по качеству. За кадром звучит: «Найдите не просто работу, а свое место».
Читайте также:
«Мы запустили эту кампанию, чтобы показать соискателям реальные возможности в крупных производственных компаниях — со стабильной работой, достойной зарплатой, соцгарантиями и комфортными условиями. Для нас это продолжение работы над развитием направления надежных работодателей на платформе», — прокомментировала директор по маркетингу Авито Работы Елена Котусова.
Так, например, в молочной отрасли требуются разные специалисты, и за последний год спрос значительно вырос. По данным Авито Работы, в период с января по май 2026 года число вакансий для операторов производственных линий увеличилось на 175% год к году, наладчиков оборудования — на 133%, специалистов по контролю качества — на 40%.
Как писали Юга.ру, поиск работы на Авито становится еще более персонализированным — на главной странице сервиса появились интерактивные кнопки с умными подборками вакансий.