«Найдите не просто работу, а свое место». Авито Работа расскажет соискателям о возможностях работы на крупных производствах

На платформе Авито Работа стартовала информационная кампания, организованная совместно с производственным холдингом. Ее цель — повысить привлекательность производственных профессий среди молодых специалистов, а также рассказать о возможностях у крупных работодателей тем соискателям, которые ищут понятные условия работы, социальные гарантии, карьерные перспективы, стабильность.

В основе кампании — короткий проморолик, снятый на заводе с участием настоящих сотрудников. Зритель видит живую картину производства: оператор линии вводит новичка в курс дела у работающего конвейера, лаборант исследует образцы продукции, а в финале оператор принимает готовый продукт из рук специалиста по качеству. За кадром звучит: «Найдите не просто работу, а свое место».