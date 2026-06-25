От Ростова-на-Дону до Омска. Новый магистральный тягач «Валдай 45 PRO» отправился в масштабный автопробег

Предпродажи тягача с возможностью получить скидку от производителя, открылись на Авито Спецтехника

Новый магистральный тягач «Валдай 45 PRO» отправился в масштабный трехнедельный автопробег, чтобы поддержать старт продаж и продемонстрировать свои возможности в реальных условиях эксплуатации еще до начала массовых поставок. Модель разработана с учетом актуальных потребностей российских перевозчиков и ориентирована на работу на дальних маршрутах.

Маршрут протяженностью около 7000 километров проложен через различные климатические зоны и типы дорожного покрытия. Он проходит через девять городов России — Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Долгопрудный, Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург, Челябинск и Омск.

За рулем выступают известные блогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных (Merdgio). На протяжении всего автопробега они делятся впечатлениями с профессиональным сообществом, а также проводят встречи с представителями дилерской сети, клиентами и партнерами проекта.