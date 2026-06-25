От Ростова-на-Дону до Омска. Новый магистральный тягач «Валдай 45 PRO» отправился в масштабный автопробег
Предпродажи тягача с возможностью получить скидку от производителя, открылись на Авито Спецтехника
Новый магистральный тягач «Валдай 45 PRO» отправился в масштабный трехнедельный автопробег, чтобы поддержать старт продаж и продемонстрировать свои возможности в реальных условиях эксплуатации еще до начала массовых поставок. Модель разработана с учетом актуальных потребностей российских перевозчиков и ориентирована на работу на дальних маршрутах.
Маршрут протяженностью около 7000 километров проложен через различные климатические зоны и типы дорожного покрытия. Он проходит через девять городов России — Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Долгопрудный, Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург, Челябинск и Омск.
За рулем выступают известные блогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных (Merdgio). На протяжении всего автопробега они делятся впечатлениями с профессиональным сообществом, а также проводят встречи с представителями дилерской сети, клиентами и партнерами проекта.
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Организаторами автопробега выступили Авито Спецтехника и компания «Современные транспортные технологии» (СТТ), которые объявили о запуске специальной программы для рынка коммерческого транспорта. Так, предзаказ нового магистрального тягача «Валдай 45 PRO» впервые доступен на платформе Авито Спецтехника. Первые 10 клиентов, оформивших предзаказ через платформу, получат дополнительную скидку от производителя.
Как рассказал коммерческий директор Авито Спецтехника Андрей Горн, сегодня уже более 65% покупателей начинают поиск спецтехники и коммерческого транспорта в интернете, и каждая третья сделка проходит с использованием онлайн-инструментов: «В этих условиях цифровые платформы становятся важной точкой взаимодействия между производителями, дилерами и клиентами — уже 13% всего рынка спецтехники продается на Авито. Запуск предпродаж «Валдай 45 PRO» на Авито Спецтехнике — пример того, как современные цифровые инструменты помогают быстрее выводить новые модели на рынок и делать их доступнее для бизнеса».
Как писали Юга.ру, в июне жители Ростовской области пожаловались на перебои с бензином и его подорожание.