Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-3 рейтинга самых выгодных кредиток

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKnw
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб заняла второе место в рейтинге наиболее выгодных кредиток для летнего отпуска

Рейтинг подготовил портал Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из топ-30 по активам (на май 2026 года), обслуживающих физлиц.

В исследовании участвовали кредитные карты «Мир» с условиями на 19 июня 2026 года — универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, и доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям.

Читайте также:

В итоговой рейтинговой таблице карты ранжировались по сумме баллов, где учитывались следующие показатели:

  • длительность беспроцентного периода;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • возможность бесплатного снятия наличных;
  • возраст заемщика;
  • наличие доставки;
  • возможность моментального выпуска в цифровом формате;
  • доступность оформления онлайн, а также на Банки.ру.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.

Как писали Юга.ру, «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 дебетовок с кешбэком на все покупки.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги карты Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки
Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев претендует на премию имени Льва Яшина
В Краснодаре лжецелитель получил 20 лет тюрьмы за создание секты и насилие над женщинами и детьми
Кубанский баскетболист из «Локо» оправится в техасский «Даллас». Игрока выбрали на драфте НБА
Не более 20 литров в руки. Власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе
Мошенники на Кубани продают «горящие» туры через каналы-двойники в мессенджерах

Лента новостей

Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Сегодня, 10:40
Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
Вчера, 15:18 Реклама
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
В «Пятёрочке» началось летнее «Призумие»
На Крымском мосту образовались пробки
Сегодня, 10:27
На Крымском мосту образовались пробки
Со стороны Керчи досмотра ждут 855 машин

Реклама на сайте