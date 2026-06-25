Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-3 рейтинга самых выгодных кредиток

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб заняла второе место в рейтинге наиболее выгодных кредиток для летнего отпуска

Рейтинг подготовил портал Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из топ-30 по активам (на май 2026 года), обслуживающих физлиц.



В исследовании участвовали кредитные карты «Мир» с условиями на 19 июня 2026 года — универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, и доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям.

В итоговой рейтинговой таблице карты ранжировались по сумме баллов, где учитывались следующие показатели: длительность беспроцентного периода;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

возможность бесплатного снятия наличных;

возраст заемщика;

наличие доставки;

возможность моментального выпуска в цифровом формате;

доступность оформления онлайн, а также на Банки.ру. «120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте Уралсиба. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.