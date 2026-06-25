В Адыгее стартовал проект по улучшению качества мобильной связи и интернета

До конца 2027 года пропускная способность сетей в республике увеличится в полтора раза

МТС начала масштабный проект по техническому развитию сетей связи в Адыгее. За первое полугодие компания уже модернизировала связь в аулах Новая Адыгея и Новобжегокай, поселках Энем и Тульском, хуторах Чернышев и Ипатьевский. До конца 2027 года планируется увеличить пропускную способность сети в полтора раза, а также улучшить покрытие в районах новостроек, автомагистралей, новых туристических объектов и небольших населенных пунктов.

Самое большое количество новых объектов связи запустят в Майкопском и Тахтамукайском районах республики. На этих территориях главная цель стройки — ковровое покрытие с высокой скоростью передачи данных. В Теучежском, Красногвардейском, Кошехабльском районах работа направлена на расширение емкости и пропускной способности сети.

В ближайшие месяцы компания планирует устранить «белые пятна» в небольших населенных пунктах Хомуты и Дружный, ускорить мобильный интернет в станице Даховской, где ежегодно растет турпоток, а также значительно улучшить голосовую связь и интернет в майкопском лесопарке Мэздах.