Кавказский заповедник открыл большинство летних туристических троп, однако снег растаял не везде

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В горах Кавказского заповедника открыта большая часть туристических маршрутов

Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что с 24 июня открыта большая часть летних туристических маршрутов. Их очистили и промаркировали, а смотрители отправились к рабочим местам.

Так, маршрут № 30 доступен во всех вариантах прохождения. Туристы смогут пройти со всех КПП — Лагонаки, Узуруб, от кордона Бабук-Аул.

По маршруту № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» тоже можно планировать поход, однако только от Черноречья и от Красной Поляны. 

Открыт и маршрут № 9 на озеро Кардывач. В пресс-службе напомнили, что это единственная тропа, где помимо пропуска в заповедник требуется еще и пограничный пропуск для тех, кто не прописан в Сочи. 

Частично открыт маршрут № 13 — поход на гору Ачишхо доступен только до озера Зеркального и только одним днем — стоянка у водоема еще находится в снегу, поэтому инфраструктура для ночевки не готова. 

«Мы как на леднике, а не в субтропиках»:

Маршрут № 8а также открыли с ограничениями — пройти можно только по верхней тропе горы Табунной до Бзерпинского карниза и только одним днем. Привычный путь еще накрыт снегом и небезопасен. На лагерь Холодный по долине реки Уруштен тропа закрыта.

Маршрут № 12 «Урочище Имеретинка» еще закрыт для туристов. Это самая высокогорная тропа, которая всегда открывается последней. 

Сотрудники Кавказского заповедника отметили, что в 2026 году снег в горах Красной Поляны очень долго не таял — подобного ранее не было. Отметим, что в этом году открытие туристических троп переносили на более поздний срок из-за холодной весны и непогоды. 

Напомним, для посещения маршрутов Кавказского заповедника необходимо приобрести пропуск на КПП или онлайн. Его стоимость — 500 рублей, детям до 18 лет — бесплатно. 

Как писали Юга.ру, в феврале стало известно, что в Кавказском заповеднике не будут уничтожать борщевик.

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