Кавказский заповедник открыл большинство летних туристических троп, однако снег растаял не везде
В горах Кавказского заповедника открыта большая часть туристических маршрутов
Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что с 24 июня открыта большая часть летних туристических маршрутов. Их очистили и промаркировали, а смотрители отправились к рабочим местам.
Так, маршрут № 30 доступен во всех вариантах прохождения. Туристы смогут пройти со всех КПП — Лагонаки, Узуруб, от кордона Бабук-Аул.
По маршруту № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» тоже можно планировать поход, однако только от Черноречья и от Красной Поляны.
Открыт и маршрут № 9 на озеро Кардывач. В пресс-службе напомнили, что это единственная тропа, где помимо пропуска в заповедник требуется еще и пограничный пропуск для тех, кто не прописан в Сочи.
Частично открыт маршрут № 13 — поход на гору Ачишхо доступен только до озера Зеркального и только одним днем — стоянка у водоема еще находится в снегу, поэтому инфраструктура для ночевки не готова.
«Мы как на леднике, а не в субтропиках»:
Маршрут № 8а также открыли с ограничениями — пройти можно только по верхней тропе горы Табунной до Бзерпинского карниза и только одним днем. Привычный путь еще накрыт снегом и небезопасен. На лагерь Холодный по долине реки Уруштен тропа закрыта.
Маршрут № 12 «Урочище Имеретинка» еще закрыт для туристов. Это самая высокогорная тропа, которая всегда открывается последней.
Сотрудники Кавказского заповедника отметили, что в 2026 году снег в горах Красной Поляны очень долго не таял — подобного ранее не было. Отметим, что в этом году открытие туристических троп переносили на более поздний срок из-за холодной весны и непогоды.
Напомним, для посещения маршрутов Кавказского заповедника необходимо приобрести пропуск на КПП или онлайн. Его стоимость — 500 рублей, детям до 18 лет — бесплатно.
Как писали Юга.ру, в феврале стало известно, что в Кавказском заповеднике не будут уничтожать борщевик.