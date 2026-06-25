Кавказский заповедник открыл большинство летних туристических троп, однако снег растаял не везде

Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что с 24 июня открыта большая часть летних туристических маршрутов. Их очистили и промаркировали, а смотрители отправились к рабочим местам.

Так, маршрут № 30 доступен во всех вариантах прохождения. Туристы смогут пройти со всех КПП — Лагонаки, Узуруб, от кордона Бабук-Аул.

По маршруту № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» тоже можно планировать поход, однако только от Черноречья и от Красной Поляны.

Открыт и маршрут № 9 на озеро Кардывач. В пресс-службе напомнили, что это единственная тропа, где помимо пропуска в заповедник требуется еще и пограничный пропуск для тех, кто не прописан в Сочи.

Частично открыт маршрут № 13 — поход на гору Ачишхо доступен только до озера Зеркального и только одним днем — стоянка у водоема еще находится в снегу, поэтому инфраструктура для ночевки не готова.