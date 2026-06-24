Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров

Кредит для пенсионеров банка Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга лучших в мае

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия продуктов от российских банков из топ-50 по размерам кредитного портфеля на 1 апреля 2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты учли: предельный возраст заемщика на момент закрытия кредита;

процентные ставки и их диапазон;

срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита;

наличие опций для снижения ставки, включая платную;

размер ежемесячных платежей;

возможность возврата процентов;

требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;

возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.