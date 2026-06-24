Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров
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Кредит для пенсионеров банка Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга лучших в мае
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия продуктов от российских банков из топ-50 по размерам кредитного портфеля на 1 апреля 2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.
В исследовании эксперты учли:
- предельный возраст заемщика на момент закрытия кредита;
- процентные ставки и их диапазон;
- срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита;
- наличие опций для снижения ставки, включая платную;
- размер ежемесячных платежей;
- возможность возврата процентов;
- требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
- возможность дистанционного оформления и погашения кредита.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредиток с длинным льготным периодом.
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