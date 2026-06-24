«Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 дебетовок с кешбэком на все покупки

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в июньский рейтинг лучших дебетовок с кешбэком на все покупки

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по размерам активов (на 1 мая 2026 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.



При составлении рейтинга эксперты учли: стоимость выпуска и обслуживания карты;

лимит ежемесячного кешбэка;

размер бонусов в категории «На все» и в специальных категориях;

правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена);

ставку на остаток средств по счету;

дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления, доставку курьером и скидки.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 12% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), бесплатное обслуживание, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать больше о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.