«Соседи рекомендуют». Теперь при поиске строителей, ремонтников и садовников Авито покажет проверенных рекомендованных мастеров

Авито Услуги запустили тестирование механики «Соседи рекомендуют». Опция не только упростит поиск подходящих и уже проверенных специалистов, но и увеличит количество заказов у мастеров, в частности в пределах одного района.

Теперь, когда пользователь ищет определенный тип услуги, например, «монтаж водоснабжения», вместе с общими результатами выдачи он получит отдельный блок «Соседи рекомендуют». В нем алгоритмы покажут мастеров и компании, к которым уже обращались его соседи, при этом оценив работу специалиста не ниже пяти звезд.

Принцип «соседства» определяется на основе адресов, указанных пользователями в своих профилях. Радиус варьируется в диапазоне от пары десятков до нескольких сотен метров — в зависимости от размера города, плотности населения, конкретного района и выбранной услуги.