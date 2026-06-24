«Соседи рекомендуют». Теперь при поиске строителей, ремонтников и садовников Авито покажет проверенных рекомендованных мастеров

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото pressfoto с сайта https://www.magnific.com
    © Фото pressfoto с сайта https://www.magnific.com

Авито Услуги запустили алгоритм соседских рекомендаций для поиска исполнителей в ремонте, стройке и благоустройстве

Авито Услуги запустили тестирование механики «Соседи рекомендуют». Опция не только упростит поиск подходящих и уже проверенных специалистов, но и увеличит количество заказов у мастеров, в частности в пределах одного района.

Теперь, когда пользователь ищет определенный тип услуги, например, «монтаж водоснабжения», вместе с общими результатами выдачи он получит отдельный блок «Соседи рекомендуют». В нем алгоритмы покажут мастеров и компании, к которым уже обращались его соседи, при этом оценив работу специалиста не ниже пяти звезд.

Принцип «соседства» определяется на основе адресов, указанных пользователями в своих профилях. Радиус варьируется в диапазоне от пары десятков до нескольких сотен метров — в зависимости от размера города, плотности населения, конкретного района и выбранной услуги.

Читайте также:

Сейчас механика «соседских» рекомендаций тестово работает в 3 направлениях:

  • строительство,
  • ремонт и отделка,
  • сад и благоустройство.

По данным Авито Услуг, ежемесячно на площадке заключается в среднем 1 млн сделок в месяц — от строительства домов и полноценного ремонта до точечных услуг вроде починки сантехники или мастера на час. Более четверти (27%) россиян, которые за последний год обращались за услугами, считают рекомендации и опыт знакомых и соседей главным фактором доверия к мастеру или компании.

Как рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова, рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке даже в условиях глобальной цифровизации: «Советы знакомых — это понятный и привычный сценарий выбора проверенного мастера. Мы перенесли его в цифровой продукт и сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт».

Как писали Юга.ру, на Авито появился новый инструмент для эффективного поиска работников.

Авито Благоустройство Интернет Работа Строительство сфера услуг Технологии

Новости

Современная история о ведьмах. В Краснодаре пройдет иммерсивный аудио-показ хоррора «Оно приходит снизу»
В Славянском районе при сельхозработах разбился вертолет — пилот погиб
В Краснодарском крае нет дефицита топлива — оперштаб региона
В Крыму будут реже ходить автобусы из-за дефицита топлива
Пенсионерке из Сочи дали два года условно за комментарий в соцсети
В Краснодаре ухудшится погода: на город надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

Лента новостей

Канистра раздора
Вчера, 15:40
Канистра раздора
Ждет ли Россию топливный коллапс и что сейчас происходит с бензином в стране?
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
Сегодня, 15:18 Реклама
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
В «Пятёрочке» началось летнее «Призумие»
80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе
Вчера, 16:04
80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе
Волонтеры спасли котов из Крымска, которые страдали от антисанитарии, болезней и генетических мутаций

Реклама на сайте