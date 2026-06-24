«Соседи рекомендуют». Теперь при поиске строителей, ремонтников и садовников Авито покажет проверенных рекомендованных мастеров
Авито Услуги запустили алгоритм соседских рекомендаций для поиска исполнителей в ремонте, стройке и благоустройстве
Авито Услуги запустили тестирование механики «Соседи рекомендуют». Опция не только упростит поиск подходящих и уже проверенных специалистов, но и увеличит количество заказов у мастеров, в частности в пределах одного района.
Теперь, когда пользователь ищет определенный тип услуги, например, «монтаж водоснабжения», вместе с общими результатами выдачи он получит отдельный блок «Соседи рекомендуют». В нем алгоритмы покажут мастеров и компании, к которым уже обращались его соседи, при этом оценив работу специалиста не ниже пяти звезд.
Принцип «соседства» определяется на основе адресов, указанных пользователями в своих профилях. Радиус варьируется в диапазоне от пары десятков до нескольких сотен метров — в зависимости от размера города, плотности населения, конкретного района и выбранной услуги.
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Сейчас механика «соседских» рекомендаций тестово работает в 3 направлениях:
- строительство,
- ремонт и отделка,
- сад и благоустройство.
По данным Авито Услуг, ежемесячно на площадке заключается в среднем 1 млн сделок в месяц — от строительства домов и полноценного ремонта до точечных услуг вроде починки сантехники или мастера на час. Более четверти (27%) россиян, которые за последний год обращались за услугами, считают рекомендации и опыт знакомых и соседей главным фактором доверия к мастеру или компании.
Как рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова, рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке даже в условиях глобальной цифровизации: «Советы знакомых — это понятный и привычный сценарий выбора проверенного мастера. Мы перенесли его в цифровой продукт и сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт».
Как писали Юга.ру, на Авито появился новый инструмент для эффективного поиска работников.