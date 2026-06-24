Авито Недвижимость выберет лучших застройщиков на основе отзывов покупателей

В число регионов, где будут выявлять наиболее надежных, по мнению пользователей, девелоперов, вошли Краснодарский край и Ростовская область

Авито Недвижимость запускает премию «Формула доверия» для девелоперов, основанную на реальном опыте 40 млн пользователей платформы. Для определения победителей будут выбирать на основе поведенческих метрик пользователей, отзывов покупателей, речевой аналитики звонков застройщику и сроков сдачи объектов.

Премия включает 12 номинаций в трех блоках: выбор пользователей; качество, надежность и среда для жизни; девелопер года. В число участников автоматически попадают все ЖК, размещенные на Авито Недвижимости напрямую застройщиками с 1 января 2025 года. Участие бесплатное, подача заявки не требуется.

Победители номинаций будут отмечены специальным цифровым бейджем. Для тех, кто ищет квартиру, такой бейдж станет дополнительным подтверждением надежности и качества проекта. Для девелоперов — прозрачной оценкой их работы и аргументом для покупателей.

В этом году победителей будут выбирать в девяти регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Финальные результаты объявят в октябре.