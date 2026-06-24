Авито Недвижимость выберет лучших застройщиков на основе отзывов покупателей
В число регионов, где будут выявлять наиболее надежных, по мнению пользователей, девелоперов, вошли Краснодарский край и Ростовская область
Авито Недвижимость запускает премию «Формула доверия» для девелоперов, основанную на реальном опыте 40 млн пользователей платформы. Для определения победителей будут выбирать на основе поведенческих метрик пользователей, отзывов покупателей, речевой аналитики звонков застройщику и сроков сдачи объектов.
Премия включает 12 номинаций в трех блоках: выбор пользователей; качество, надежность и среда для жизни; девелопер года. В число участников автоматически попадают все ЖК, размещенные на Авито Недвижимости напрямую застройщиками с 1 января 2025 года. Участие бесплатное, подача заявки не требуется.
Победители номинаций будут отмечены специальным цифровым бейджем. Для тех, кто ищет квартиру, такой бейдж станет дополнительным подтверждением надежности и качества проекта. Для девелоперов — прозрачной оценкой их работы и аргументом для покупателей.
В этом году победителей будут выбирать в девяти регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Финальные результаты объявят в октябре.
Для расчета оценки аналитики платформы будут изучать:
- пользовательскую активность — просмотры и действия в карточках объявлений и ЖК, (например, добавление в избранное),
- отзывы на ЖК — мнение жителей дома о качестве сданных корпусов, благоустройстве, инфраструктуре (например, доступности парковочных мест или загруженности линий общественного транспорта),
- надежность застройщика — соответствие плановых и фактических сроков сдачи объектов,
- уровень сервиса — как проходят консультации при первичном обращении к девелоперу.
Опрос* Авито Недвижимости показал, как действуют пользователи при поиске и выборе новостройки:
- 43% приезжают на объект лично, чтобы проверить состояние дома и подъездов,
- 42% изучают отзывы тех, кто уже живет в новом ЖК,
- 40% проверяют репутацию девелопера, изучая историю реализованных проектов и соблюдение сроков сдачи,
- 28% дополнительно интересуются технологиями строительства и используемыми материалами.
Как рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев, сегодня 70% россиян ищут квартиру в новостройке на онлайн‑платформах, и именно там многие формируют впечатление о проекте: «Как показывает наш опрос, в оценке качества новостройки людям особенно важны три вещи: состояние дома, отзывы жителей и репутация застройщика. «Формула доверия» позволяет собрать эти сигналы в одном понятном показателе и выделить проекты, которые получают наибольшее внимание и положительную оценку покупателей».
* Опрос Авито Недвижимости проводился среди 10 000 совершеннолетних россиян в мае 2026 года.
Как писали Юга.ру, россияне стали чаще покупать новостройки не в своих городах. В топе их интересов — Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону.