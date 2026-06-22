Миллионные долги и криптоферма. Сотрудники «ТНС энерго Кубань» проверили электросетевое хозяйство в Новороссийске

Почти 300 устройств для майнинга обнаружили на объекте предпринимателя, задолжавшего компании более 77 миллионов рублей

Сотрудники «ТНС энерго Кубань» провели проверку электросетевого хозяйства, расположенного в Южном районе Новороссийска. В здании площадью около 100 кв. м на территории трансформаторной подстанции они обнаружили и изъяли порядка 300 единиц оборудования, которое предположительно использовалось для майнинга криптовалюты.

По данным «ТНС энерго Кубань», владелец электросетевого хозяйства перестал оплачивать потребленную электроэнергию в апреле 2025 года. На протяжении длительного времени он отрицал наличие задолженности, ссылаясь на возможные ошибки в расчетах, а также ограничивал доступ специалистов к объекту. На 1 июня 2026 года сумма задолженности предпринимателя превысила 77 миллионов рублей.

Энергетики полагают, что работа большого количества энергоемкого оборудования могла негативно влиять на качество электроснабжения других потребителей, подключенных к этим сетям. В настоящее время компетентные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.