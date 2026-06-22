На «Роза Хутор» детей 7–12 лет научат пользоваться картой и компасом
На курорте «Роза Хутор» запустили программу по ориентированию в горах для детей
На курорте «Роза Хутор» открылась детская программа по ориентированию «Горный компас». Она рассчитана на детей 7–12 лет. На занятиях ребята учатся читать карту, пользоваться компасом и ориентироваться в незнакомой местности.
Продолжительность практикума составляет три часа. Занятия проходят в игровой форме под руководством профессиональных инструкторов в группах до пяти человек. Дети узнают, как определить стороны света, ориентироваться по солнцу и звездам, находить азимут и выбирать маршрут.
«Ориентирование на местности — навык, который пригодится не только в горах, но и в жизни. Кажется, зачем уметь пользоваться картой, когда есть навигатор? В итоге даже некоторые взрослые теряются, попадая в незнакомое место, где нет связи. Занятия программы «Горный компас» помогут детям не заблудиться ни в горах, ни в городе», — рассказал старший инструктор по экомаршрутам Центра активного отдыха «Роза Хутор» Максим Переяславец.
Лазерное сканирование гор, навигация в реальном времени и чат-бот с ИИ:
Практикум не требует дополнительной подготовки. Для занятий оборудована лесная тропа от Горной Олимпийской деревни до Веревочного Йети Парка протяженностью около двух километров. Инструктор объясняет основы ориентирования, а дети закрепляют их на практике: ищут контрольные точки, прокладывают маршрут, собирают шифр и находят приз. На занятиях используется брошюра, которую можно забрать домой.
Разработала практикум мастер спорта России по спортивному ориентированию Вероника Хисматуллина. В этот вид спорта она пришла больше 20 лет назад.
«Занятия по спортивному ориентированию не только полезны, но и интересны. Это своего рода творчество, когда выбираешь лучший маршрут. Поэтому занятие «Горный компас» можно проходить несколько раз подряд», — пояснила разработчик программы.
Программа доступна и для взрослых, которые хотят научиться ориентироваться на местности. Запись — в Центре активного отдыха «Роза Хутор».
«Горный компас» дополняет другие детские программы курорта: «Экспедицию» с основами геологии, «Тайную жизнь птиц», «Горную академию» с посещением музея и веревочным парком, а также «Школу выживания», где учат собираться в поход, разбивать лагерь, разводить костер и оказывать первую помощь. Первое занятие «Школы выживания» в этом сезоне — бесплатное.
Как писали Юга.ру, на «Роза Хутор» открылось первое в горном кластере Сочи колесо обозрения.