«Рынок сильно изменился». Объявлены победители премии «Автодилер года»

Премия от Авито Авто и «Автостата» ежегодно отмечает лидеров продаж и компании, задающие новые стандарты для отрасли

В Москве состоялась торжественная церемония награждения десятого сезона национальной премии «Автодилер года 2026». Организаторы мероприятия — Авито Авто и аналитическое агентство АВТОСТАТ — назвали имена победителей в девяти ключевых номинациях, а также отметили динамику развития дилерского сегмента. За победу боролись 60 дилерских холдингов и автобрендов, которые показали лучшие результаты в области продаж, маркетинга, сервиса и клиентского обслуживания.

На фоне тренда на цифровизацию дилеры стали активнее использовать классифайды как один из ключевых каналов продаж — сегодня они стали полноценной частью рынка новых машин. В номинации «Продажа новых автомобилей» победу одержали дилеры, которые адаптировались к переходу покупателей в онлайн и благодаря этому вышли на новый уровень работы с клиентами. Лауреатами признаны ГК «РОЛЬФ», ГК «Максимум», «Форвард-Авто».

В сегменте автомобилей с пробегом число дилеров на платформе за последние пять лет увеличилось втрое, количество предложений — на 40%. Ассортимент стал шире на 65% — на фоне экспансии китайских производителей. Лучше других с изменениями на вторичном рынке справились победители в номинации «Продажа автомобилей с пробегом» — автомобильный маркетплейс FRESH, Verra и «Форвард-Авто».

Также организаторы отметили дилеров, которые выстроили наиболее эффективную систему закупок. Лауреатами в номинации «Эффективные закупки» стали «КАН АВТО ЭКСПЕРТ Сибирский тракт», «АСПЭК-Авто», «Аутлет Авто Вилледж», «Автомолл Пятигорск», сеть автосалонов «Тачки Чита» и автосалон «КИТ».