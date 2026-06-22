«Рынок сильно изменился». Объявлены победители премии «Автодилер года»
Премия от Авито Авто и «Автостата» ежегодно отмечает лидеров продаж и компании, задающие новые стандарты для отрасли
В Москве состоялась торжественная церемония награждения десятого сезона национальной премии «Автодилер года 2026». Организаторы мероприятия — Авито Авто и аналитическое агентство АВТОСТАТ — назвали имена победителей в девяти ключевых номинациях, а также отметили динамику развития дилерского сегмента. За победу боролись 60 дилерских холдингов и автобрендов, которые показали лучшие результаты в области продаж, маркетинга, сервиса и клиентского обслуживания.
На фоне тренда на цифровизацию дилеры стали активнее использовать классифайды как один из ключевых каналов продаж — сегодня они стали полноценной частью рынка новых машин. В номинации «Продажа новых автомобилей» победу одержали дилеры, которые адаптировались к переходу покупателей в онлайн и благодаря этому вышли на новый уровень работы с клиентами. Лауреатами признаны ГК «РОЛЬФ», ГК «Максимум», «Форвард-Авто».
В сегменте автомобилей с пробегом число дилеров на платформе за последние пять лет увеличилось втрое, количество предложений — на 40%. Ассортимент стал шире на 65% — на фоне экспансии китайских производителей. Лучше других с изменениями на вторичном рынке справились победители в номинации «Продажа автомобилей с пробегом» — автомобильный маркетплейс FRESH, Verra и «Форвард-Авто».
Также организаторы отметили дилеров, которые выстроили наиболее эффективную систему закупок. Лауреатами в номинации «Эффективные закупки» стали «КАН АВТО ЭКСПЕРТ Сибирский тракт», «АСПЭК-Авто», «Аутлет Авто Вилледж», «Автомолл Пятигорск», сеть автосалонов «Тачки Чита» и автосалон «КИТ».
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По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрея Ковалева, за 10 лет существования премии «Автодилер года» рынок сильно изменился: «Сегодня поиски и выбор авто все чаще начинаются на онлайн-площадках. По нашим данным, 57% пользователей выбирают гибридный формат покупки. Онлайн-подбор, бронирование и проверка автомобиля — с помощью цифровых инструментов, оставшиеся этапы — при личной встрече с продавцом. Отвечая на запрос аудитории, платформа развивает сервис «Селект», который делает путь пользователя проще и прозрачнее, а дилеру дает готового к сделке покупателя».
Однако сегодня дилеру важно не только получить больше трафика, но и качественно его обработать. По статистике сервиса «Автохаб», около 30% входящих обращений теряются в момент запроса. В помощь дилерам Авито Авто предоставляет «Аудит трафика» и «Горячие лиды» — инструменты, работающие на технологиях ИИ.
Победителями в номинации «Эффективная работа с трафиком» стали «Авилон Автомобильная группа» и «Юникор». В номинации «Эффективные продажи» награду получили дилерские центры «Зеленый TRADE-IN» и «ОТТОКАР», сумевшие конвертировать качественный трафик в реальные продажи.
Один из важнейших векторов развития авторынка — формирование безопасной и прозрачной среды. Авито Авто стремится давать пользователям предсказуемый, удобный и контролируемый опыт покупки или продажи автомобиля. Активно работают над повышением уровня сервиса и дилеры. В номинации «Клиентоориентированность» наградили компании со статусом «Надежный партнер» и рейтингом на Авито выше 4,5 балла — PELETON, «Авилон Автомобильная группа», ГК «АГАТ» и ГК «Мартен».
Также на мероприятии обсудили влияние цифровых инструментов на «внутреннюю логистику» дилеров. Структура пополнения складов сместилась с прямого выкупа в сторону трейд-ина и комиссионных продаж — их доли выросли почти вдвое и превысили 30%. В номинации «Организация сервиса» победу одержали компании, которые выстроили работу в новых условиях наиболее эффективно, — ГК «Автодом», «АвтоСпецЦентр», автохолдинг «Аларм-Моторс» и «Панавто».
Особое признание в юбилейном сезоне премии получил Changan — победитель в номинации «Лучшая дилерская сеть», а ГК «Мартен» стала обладателем специального приза Гран-при «Дилер 10-летия» за выдающийся вклад в развитие отрасли.
Как писали Юга.ру, на конференции для автопроизводителей и дистрибьюторов «Точка зажигания» эксперты обсудили состояние рынка новых автомобилей.