«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга лучших полугодовых вкладов

Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в рейтинг лучших шестимесячных вкладов в рублях

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в российских банках из топ-50 по размерам активов (на 1 мая 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения с максимальной ставкой.



При составлении рейтинга эксперты учли: ставку, минимальную сумму вклада и его срок;

правила начисления процентов, в том числе с возможностью капитализации;

доход вкладчика при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей;

порядок пополнения и снятия средств;

условия досрочного расторжения договора вклада;

возможность дистанционного открытия вклада.

Сейчас доходность по линейке вкладов вида «Доход» Уралсиба варьируется от 8,7% до 13,3% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.