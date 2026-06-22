«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга лучших полугодовых вкладов

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в рейтинг лучших шестимесячных вкладов в рублях

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в российских банках из топ-50 по размерам активов (на 1 мая 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения с максимальной ставкой.

При составлении рейтинга эксперты учли:

  • ставку, минимальную сумму вклада и его срок;
  • правила начисления процентов, в том числе с возможностью капитализации;
  • доход вкладчика при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей;
  • порядок пополнения и снятия средств;
  • условия досрочного расторжения договора вклада;
  • возможность дистанционного открытия вклада.

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Сейчас доходность по линейке вкладов вида «Доход» Уралсиба варьируется от 8,7% до 13,3% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

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