ГК ТОЧНО и SIBALUX заключили соглашение о стратегическом партнерстве в пяти городах России

Соглашение о применении металлокомпозитных панелей в проектах девелопера в пяти городах России подписали CEO ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева и директор SIBALUX Владимир Красношапка. Панели SIBALUX — это специальное композитное покрытие, которое спасает фасады домов от яркого южного солнца и высокой влажности, предотвращая выцветание и коррозию. Срок их службы составляет около 50 лет. Кроме того, материал выдерживает температуры от –50 °C до +80 °C и экстремальную погоду — штормовой ветер и дожди.

Новые технологии применят в пяти знаковых проектах ГК ТОЧНО на юге страны: ЖК «Роялта» (Ялта), ЖК «Барса» (Новороссийск), ЖК «Светский лес» (Сочи), ЖК «Хозяин морей» (Анапа) и ЖК «Первое место» (Краснодар).



«На форуме «Движение» мы не только делимся опытом, но и вместе с коллегами двигаем строительную индустрию вперед. Сегодня мы вышли на новый уровень партнерства — подписали стратегическое соглашение с компанией SIBALUX. Их продукция гармонично сочетает комфорт, эстетику и технологичность. Мы расширяем пул надежных российских поставщиков, и результаты сотрудничества уже воплощены в реальных объектах. Например, успешно применили фасадные решения от SIBALUX в Сочи, и они полностью оправдали ожидания», — прокомментировала Анастасия Полежаева.



Металлокомпозитные панели поглощают городской шум и обладают повышенными терморегулирующими свойствами: удерживают тепло зимой и сохраняют прохладу летом. Благодаря этому в квартирах будет легче поддерживать оптимальный микроклимат. Эти фасады экологичны и полностью подлежат переработке.

«Для нас это пример прогрессивного партнерства, где за текстовой частью договора стоит мощная команда ГК ТОЧНО, открытая к прямому и прозрачному взаимодействию. Наша цель — не просто поставка материала, а полноценное участие в реализации проектов: от расчетов и техдокументации до детальной проработки каждого элемента. Это позволяет не только уложиться в финмодель и соблюдать графики поставок, но и создавать качественные и эстетичные объекты», — поделился директор SIBALUX Владимир Красношапка.



По условиям соглашения SIBALUX будет поставлять материалы для ТОЧНО напрямую на специальных условиях. Также эксперты компании обеспечат технический контроль и консультирование команды девелопера — от этапа проектирования до завершения стройки.