Минэкономразвития России и Авито увеличили поддержку малого и среднего бизнеса на 40%

По оценкам экспертов, оборот товаров и услуг через маркетплейсы и электронные площадки уже превышает 5% ВВП России

Минэкономразвития России и Авито расширили совместную программу* поддержки малого и среднего бизнеса. Для участников увеличили объем бонусов на продвижение, а также добавили новые возможности для креатива.

Предприниматели в категориях «Товары» и «Услуги» доступны до 30 000 бонусов — их можно использовать для повышения видимости объявлений на платформе и привлечения новых клиентов. Главное нововведение программы — дополнительные 10 000 бонусов на запуск кампаний через Авито Рекламу. Средства можно направить на баннерные размещения, интеграции в ленте рекомендаций и другие охватные форматы.

Кроме того, в программе появились инструменты, которые позволят компаниям увеличить узнаваемость бренда. Предприниматели смогут привлекать внимание аудитории к компании, формировать устойчивый спрос, повышать лояльность клиентов и усиливать свое присутствие на рынке.