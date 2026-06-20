Минэкономразвития России и Авито увеличили поддержку малого и среднего бизнеса на 40%
По оценкам экспертов, оборот товаров и услуг через маркетплейсы и электронные площадки уже превышает 5% ВВП России
Минэкономразвития России и Авито расширили совместную программу* поддержки малого и среднего бизнеса. Для участников увеличили объем бонусов на продвижение, а также добавили новые возможности для креатива.
Предприниматели в категориях «Товары» и «Услуги» доступны до 30 000 бонусов — их можно использовать для повышения видимости объявлений на платформе и привлечения новых клиентов. Главное нововведение программы — дополнительные 10 000 бонусов на запуск кампаний через Авито Рекламу. Средства можно направить на баннерные размещения, интеграции в ленте рекомендаций и другие охватные форматы.
Кроме того, в программе появились инструменты, которые позволят компаниям увеличить узнаваемость бренда. Предприниматели смогут привлекать внимание аудитории к компании, формировать устойчивый спрос, повышать лояльность клиентов и усиливать свое присутствие на рынке.
Как рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, оборот товаров и услуг через маркетплейсы и электронные площадки уже превышает 5% ВВП России: «При этом платформенные решения создают для бизнеса дополнительные возможности для роста: снижают стоимость привлечения клиентов в среднем на 35%, способствуют увеличению выручки на 45% и позволяют существенно расширять географию продаж. Поэтому одним из важных направлений нашей работы является развитие партнерских программ, которые помогают предпринимателям получать доступ к востребованным сервисам и новым возможностям для развития своего дела».
Управляющий директор Авито Влад Федулов добавил, что многие предприниматели начинают использовать площадку как инструмент развития бизнеса — работают над узнаваемостью бренда, выстраивают долгосрочные отношения с клиентами и ищут новые способы рассказать о себе аудитории: «Поэтому в новом этапе программы наряду с привычными инструментами привлечения спроса мы добавили возможности для медийного продвижения. Это поможет малому и среднему бизнесу увереннее конкурировать за внимание аудитории наравне с крупными игроками».
Для участия в программе и получения бонусов необходимо обратиться в один из региональных центров «Мой бизнес», которые работают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», или подать заявку онлайн.
* Партнерская программа Минэкономразвития России и технологической платформы Авито действует с 2023 года. За это время ее возможностями воспользовались 7 тыс. предпринимателей по всей России. Благодаря предоставляемым бонусам на продвижение участники смогли увеличить охват аудитории, расширить клиентскую базу и повысить выручку. Программа реализуется на базе Центров «Мой бизнес», оператором выступает Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности».
Как писали Юга.ру, на Авито появилась биржа грузоперевозок для малого и среднего бизнеса.