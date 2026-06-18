Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по объемам ипотечного кредитования за первые четыре месяца 2026 года

Исследования подготовили аналитики «Русипотеки». Всего за четыре месяца 2026 года Уралсиб выдал кредитов на 13 млрд рублей.



Кроме того, за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 4,4 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 1 мая 2026 года — 159,4 млрд рублей. Также по итогам четырех месяцев Уралсиб занял пятое место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Объемы займов на приобретение жилья Уралсиба по собственным рыночным программам по итогам четырех месяцев 2026 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,8 млрд рублей. Доля этих программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 84%.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.