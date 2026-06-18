Аналитики назвали три города Краснодарского края, где сильнее всего подешевело готовое жилье

По данным экспертов Домклик, которые изучили ипотечные сделки Сбера и проанализировали цены на готовые квартиры, сильнее всего квадратный метр подешевел в Архангельске, Благовещенске и в Сочи. Также в топе оказались еще два кубанских города — Краснодар и Новороссийск.

Топ лидеров по снижению стоимости на готовое жилье возглавил Архангельск. Там цена за квадратный метр опустилась сразу на 11,9% — со 106,5 тыс. рублей в январе до 93,8 тыс. рублей в мае. За ним расположился Благовещенск, где готовое жилье подешевело с 178,6 тыс. рублей до 161,4 тыс. рублей (-9,6%).

«Первую тройку городов замыкает Сочи: с начала года курортный квадратный метр подешевел на 6,9% — с 253,4 тыс. до 236 тыс. рублей. Следом идет Новороссийск, где показатель уменьшился на 3,8% — до 134,6 тыс. рублей. Что касается Краснодара, то в городе-миллионнике падение оказалось более сдержанным: минус 1,5% с января, и сейчас вторичное жилье стоит в среднем 114,6 тыс. рублей за квадрат», — рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

Меньше всего цены на готовое жилье снизились в Смоленске и Улан-Удэ. Там квадратный метр подешевел на 1% и 0,7% соответственно.

Как считали аналитики

Аналитики Домклик изучили цены на вторичную недвижимость в ипотечных сделках Сбера, оформленных в январе и мае 2026 года. В сделках учитывались квартиры с одной, двумя, тремя и более комнатами. На основе этих данных эксперты отобрали города со снижением цены за указанный период и ранжировали эти города от наибольшего снижения цены к наименьшему.