Россияне все чаще покупают новостройки не в своих городах. В топе их интересов — Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону

Интерес на квартиры в новостройках в соседних субъектах страны растет, при этом покупатели стали чаще выбирать не столицы, а города‑спутники

В России растет межрегиональный интерес к первичной недвижимости — такие данные представил аналитический центр Авито Недвижимости на форуме «Движение» 16 июня. Лидером стал Сочи, где 66% спроса на новостройки приходит из других городов (+6 п.п. год к году). Доля «внешнего» интереса в Москве и Краснодаре составила по 44% (+2 п.п. и +8 п.п. соответственно), Новосибирске — 38% (+3 п.п.), Санкт‑Петербурге — 30% (+2 п.п.), Екатеринбурге — 24% (+3 п.п.), Казани и Ростове-на-Дону — по 17% (+3 п.п. и +2 п.п. соответственно), Уфе — 10%.

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По словам управляющего директора направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрия Алексеева, можно выделить несколько причин роста такого интереса: «В первую очередь — молодое поколение, которое охотнее готово менять город и регион проживания. Вторая причина — инвестиционная. В частности, она относится к прибрежным регионам — югу России и Калининграду. Также в ряде локаций, например, в Новосибирске и Казани, родители покупают квартиры детям на время учебы в вузе, чтобы потом продать, сдать, либо оставить в пользовании детей». Кроме того, в традиционно моноцентричных регионах спрос начал выходить за пределы главных городов. Так, на Кубани доля сделок в Краснодаре за два года снизилась до 75% (-7,5 п.п.) при росте долей Новороссийска и Анапы, в Ростовской области — до 75% при заметном усилении Аксая, в Ставропольском крае — до чуть более 63% на фоне положительной динамики Невинномысска, Кисловодска и Железноводска.

Руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева в числе причин перераспределения спроса называет изменение образа жизни россиян: «Распространение гибридной и удаленной занятости снизило критичность ежедневной близости к крупным деловым центрам. Часть покупателей — чувствительны к стоимости жилья и пересматривают свои стратегии выбора локации. По данным нашего опроса, среди россиян, планирующих купить квартиру в ипотеку, 11% готовы рассмотреть пригород или ближайшую агломерацию, если ипотечный платеж будет более комфортным». Всего в России за январь-май 2026-го заключили на 6% больше сделок по покупке первичного жилья, чем в том же периоде прошлого года, а средняя стоимость квадратного метра составила 211 тыс. рублей, на 3% превысив показатели аналогичного периода прошлого года. Доля ипотеки в сделках с новостройками увеличилась до 70% (в январе–мае 2025-го составляла 63%). Вместе с тем, на фоне высоких объемов строительства усиливается интерес к готовым новостройкам: доля сделок после ввода домов в эксплуатацию выросла до 24% (+4 п.п. год к году).