Атака БПЛА на Ростовскую область: погиб человек, двое ранены, сбиты 60 беспилотников
В результате атаки БПЛА на Ростовскую область погиб человек, двое сотрудников железнодорожной станции получили ранения
18 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион атаковали БПЛА. В результате в городе Гуково погиб человек.
Еще двое жителей Дона получили ранения. Ими оказались сотрудники грузовой станции местного железнодорожного вокзала. Пострадавших госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести и оказывают необходимую помощь.
Один погибший и шестеро пострадавших:
Позже губернатор региона уточнил, что всего за ночь и утро сбили около 60 беспилотников в небе над Каменском-Шахтинским, а также в пяти районах Ростовской области — Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском.
По данным Юрия Слюсаря, падение обломков привело к возгораниям и повреждению транспортной инфраструктуры. В Гукове поврежден тепловоз. Кроме того, на территории местных коммерческих объектов вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы. В зоне этого возгорания никто не пострадал.
Также в Красносулинском районе после падения обломков БПЛА начался пожар. Его уже потушили.
Глава региона отметил, что информация о масштабах разрушений уточняется, на местах происшествий работают оперативные службы.
Как писали Юга.ру, днем 17 июня в Сочи включили сирены и начали эвакуировать туристов с пляжей из-за угрозы атаки БПЛА, а аэропорт снова закрывали.
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