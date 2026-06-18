Атака БПЛА на Ростовскую область: погиб человек, двое ранены, сбиты 60 беспилотников

18 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион атаковали БПЛА. В результате в городе Гуково погиб человек. Еще двое жителей Дона получили ранения. Ими оказались сотрудники грузовой станции местного железнодорожного вокзала. Пострадавших госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести и оказывают необходимую помощь.

Позже губернатор региона уточнил, что всего за ночь и утро сбили около 60 беспилотников в небе над Каменском-Шахтинским, а также в пяти районах Ростовской области — Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском.



По данным Юрия Слюсаря, падение обломков привело к возгораниям и повреждению транспортной инфраструктуры. В Гукове поврежден тепловоз. Кроме того, на территории местных коммерческих объектов вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы. В зоне этого возгорания никто не пострадал.

Также в Красносулинском районе после падения обломков БПЛА начался пожар. Его уже потушили.

Глава региона отметил, что информация о масштабах разрушений уточняется, на местах происшествий работают оперативные службы.