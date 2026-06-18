В парке «Краснодар» покажут трансляции матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Какие и когда?

В амфитеатре парка «Краснодар» продолжают показывать трансляции матчей чемпиона мира по футболу (0+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал прямые трансляции матчей группового этапа чемпионата мира по футболу.

После завершения группового этапа состоятся просмотры матчей в плей-офф. Трансляции пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». Вход свободный, однако посетителей ждет досмотр.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня. Игры проходят в трех странах — США, Канаде и Мексике. Всего в турнире принимают участие 48 сборных. Завершится мундиаль 19 июля.

Действующим чемпионом мира на момент турнира является сборная Аргентины, в 2022 году обыгравшая в финале сборную Франции по пенальти.