В парке «Краснодар» покажут трансляции матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Какие и когда?
В амфитеатре парка «Краснодар» продолжают показывать трансляции матчей чемпиона мира по футболу (0+)
Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал прямые трансляции матчей группового этапа чемпионата мира по футболу.
Расписание матчей:
- 20 июня в 20:00 Нидерланды — Швеция;
- 21 июня в 19:00 Испания — Саудовская Аравия;
- 22 июня в 20:00 Аргентина — Австрия;
- 23 июня в 20:00 Португалия — Узбекистан;
- 26 июня в 22:00 Новергия — Франция.
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После завершения группового этапа состоятся просмотры матчей в плей-офф. Трансляции пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». Вход свободный, однако посетителей ждет досмотр.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня. Игры проходят в трех странах — США, Канаде и Мексике. Всего в турнире принимают участие 48 сборных. Завершится мундиаль 19 июля.
Действующим чемпионом мира на момент турнира является сборная Аргентины, в 2022 году обыгравшая в финале сборную Франции по пенальти.
Как писали Юга.ру, 14 июня болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока сезона.