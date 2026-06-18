В парке «Краснодар» покажут трансляции матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Какие и когда?

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» продолжают показывать трансляции матчей чемпиона мира по футболу (0+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал прямые трансляции матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. 

Расписание матчей:

  • 20 июня в 20:00 Нидерланды — Швеция;
  • 21 июня в 19:00 Испания — Саудовская Аравия;
  • 22 июня в 20:00 Аргентина — Австрия;
  • 23 июня в 20:00 Португалия — Узбекистан;
  • 26 июня в 22:00 Новергия — Франция.

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После завершения группового этапа состоятся просмотры матчей в плей-офф. Трансляции пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». Вход свободный, однако посетителей ждет досмотр.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня. Игры проходят в трех странах — США, Канаде и Мексике. Всего в турнире принимают участие 48 сборных. Завершится мундиаль 19 июля.

Действующим чемпионом мира на момент турнира является сборная Аргентины, в 2022 году обыгравшая в финале сборную Франции по пенальти.

Как писали Юга.ру, 14 июня болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока сезона.

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