Уралсиб, МФТИ и ГК «Астрал» провели хакатон по развитию цифрового сервиса для бизнеса

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  • Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб, ГК «Астрал» и Московский физико-технический институт (МФТИ) провели хакатон, в ходе которого первокурсники магистратуры проанализировали воронку регистрации бизнеса, построили UX-гипотезы и предложили решения с использованием ИИ

Формат мероприятия был задан МФТИ по магистерской программе. Участники хакатона анализировали сервис банка Уралсиб на базе решения «Бизнес Старт» от ГК «Астрал», который помогает начинающему предпринимателю дистанционно зарегистрировать бизнес в ФНС. Команды должны были повысить конверсию сервиса онлайн-регистрации, найти, на каком этапе процесса и почему пользователь уходит, и как это исправить. 

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На протяжении двух месяцев хакатона шесть команд разбирали реальную воронку регистрации бизнеса, искали точки потерь, строили UX-гипотезы и прототипировали решения с использованием ИИ. Студенты анализировали каждый шаг: от перехода с лендинга в личный кабинет до финальной отправки документов в ФНС. Ключевыми направлениями совершенствования сервиса стали такие блоки как переосмысление UX-авторизации (момента перехода из лендинга в личный кабинет), оптимизация пользовательского пути в процессе регистрации, ИИ-подбор кодов ОКВЭД, генерация интерфейсов с помощью ИИ и другие. Эксперты банка и компании-вендора в составе жюри оценивали финальные решения по критериям, применимым к продукту.

В итоге бизнес получил свежие продуктовые гипотезы, подтверждение собственных идей и контакт с потенциальными сотрудниками из числа участников команд. МФТИ подтвердил эффективность подхода, в которой партнер приносит не абстрактный кейс, а действующий продукт с метриками, стендом и экспертами в жюри. 

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,3 раза.

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