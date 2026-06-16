Жителей двух населенных пунктов Крымского района готовят к эвакуации из-за прорыва дамбы

В Крымском районе жителей хутора Урма и села Гвардейского готовят к эвакуации из-за угрозы затопления, вызванного прорывом дамбы на реке Кубани

16 июня пресс-служба администрации Крымского района сообщила, что жителей хутора Урма и села Гвардейского, входящих в Киевское сельское поселение, начали готовить к эвакуации. Причиной стала большая вода, которая продолжает прибывать из разрушенной дамбы на реке Кубани и подбирается к домам.

«Вода из прорана в районе хутора Западного продолжает поступать на сельхозземли и подходить к населенным пунктам», — уточнили в администрации.



Экстренные службы и коммунальные бригады пытаются сдержать продвижение паводка и стабилизировать ситуацию в зоне ЧС: проведены земляные работы, воду продолжают откачивать насосами.