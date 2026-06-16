Жителей двух населенных пунктов Крымского района готовят к эвакуации из-за прорыва дамбы

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала администрации Крымского района https://t.me/smiKrymsk/78466
    © Скриншот из телеграм-канала администрации Крымского района https://t.me/smiKrymsk/78466

В Крымском районе жителей хутора Урма и села Гвардейского готовят к эвакуации из-за угрозы затопления, вызванного прорывом дамбы на реке Кубани

16 июня пресс-служба администрации Крымского района сообщила, что жителей хутора Урма и села Гвардейского, входящих в Киевское сельское поселение, начали готовить к эвакуации. Причиной стала большая вода, которая продолжает прибывать из разрушенной дамбы на реке Кубани и подбирается к домам.

«Вода из прорана в районе хутора Западного продолжает поступать на сельхозземли и подходить к населенным пунктам», — уточнили в администрации.

Экстренные службы и коммунальные бригады пытаются сдержать продвижение паводка и стабилизировать ситуацию в зоне ЧС: проведены земляные работы, воду продолжают откачивать насосами.

Ливни вернутся:

Напомним, что с 15 июня из-за прорыва дамбы на всей территории Крымского района действует режим ЧС. Ранее он действовал только в четырех сельских поселениях.

14 июня в администрации района рассказали, что стихия нанесла ущерб местным сельхозпредприятиям и фермерам — под водой оказалось более 4,3 тыс. гектаров земель. Также чиновники подтвердили полную гибель урожая на площади более 2,2 тыс. гектаров.

К 15 июня общая площадь подтоплений увеличилась до 5,3 тыс. гектаров. Из них гибель зафиксирована на площади порядка 4,7 тыс. гектаров. Большая часть — это озимая пшеница — 1,9 тыс. гектаров.

Как писали Юга.ру, краснодарцы перекрыли дорогу, чтобы заставить власти откачать воду из их дворов.

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