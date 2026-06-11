«Вместе мы — Россия». На «Розе Хутор» пройдут бесплатные концерты 30 детских коллективов из всех регионов страны

Восемь концертных уикендов в горах. Этнопарк «Моя Россия» приглашает на встречу с культурным многообразием страны

С 13 июня по 12 июля на сцене этнопарка «Моя Россия» пройдут восемь бесплатных концертных программ выходного дня. В них примут участие 30 ведущих детских и юношеских национальных коллективов со всей страны. Свое искусство представят артисты из Адыгеи, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Донецкой Народной Республики, Калмыкии, Коми, Сахалина, Татарстана, Чечни, Чувашии, Якутии, Архангельска, Краснодара, Липецка, Москвы, Ростова-на-Дону, Рязани, Челябинска. В программе — хореографические, хоровые и театральные постановки, отражающие все культурное многообразие России.

Через музыку и танец зрителям предстоит знакомство с традициями народов России. Формат концертов выходного дня позволит гостям совместить поездку в горы с насыщенной культурной программой.

На курорте «Роза Хутор» состоятся открытые концерты. Программа под названием «Вместе мы — Россия» станет частью фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор».

Откроют фестиваль 13 июня в 18:00 выступления трех коллективов: детской вокально-хореографической студии «Фолкдети» (Москва), хореографического ансамбля «Счастливое детство» (Казань) и хореографической студии ансамбля песни и танца «Донбасс» (Донецк). А 14 июня на открытой уличной сцене этнопарка выступят детская студия народного искусства Государственного театра танца «Казаки России» (Липецк), детский фольклорный ансамбль «Улаалзай», образцовый ансамбль песни и танца «Саран туяа» из Бурятии, а также хореографический коллектив «Горцы Кавказа» (Дагестан).

С 16:00 для гостей проведут мастер-классы по живописи акрилом и лепке. Преподаватели Московского государственного академического художественного института имени Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки научат желающих писать горный пейзаж и создавать анималистические скульптуры — например, зубра или кавказского тура.

Для семей с детьми в комплексе «Москва» будет работать интерактивная площадка традиционных ремесел, которую можно посетить перед концертами. Таким образом, маршрут выходного дня на курорте объединит прогулки на свежем воздухе, полноценный отдых и знакомство с культурным разнообразием народов России.

С полной программой концертов цикла «Вместе мы — Россия» можно ознакомиться здесь.

В афише фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» — выступления музыкальных и хореографических коллективов не только из России, но также из Казахстана, Бразилии и Индии. Помимо концертной программы, фестиваль предлагает образовательные и экологические треки для молодежи, педагогов и руководителей организаций культуры.

Гостей также ждут спектакли студентов и мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, просветительские лекции и кинопоказы. Запланированы культурные события в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор», включая ярмарки ремесел и тематические дни — в том числе День независимости Индии.

Фестиваль завершится 31 августа. Организаторы планируют сделать его ежегодным и в дальнейшем развивать как площадку для международного культурного диалога и работы с молодыми талантами.