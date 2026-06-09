Краснодарцев приглашают посмотреть на соединение Юпитера и Венеры через телескоп

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  • Соединение Венеры и Юпитера 2 марта 2023 года © Скриншот фото из телеграм-канала Astroeyes
    Соединение Венеры и Юпитера 2 марта 2023 года © Скриншот фото из телеграм-канала Astroeyes

На набережной Краснодара жители смогут бесплатно понаблюдать за планетами (0+)

Краснодарский астроклуб Astroeyes пригласил жителей 9 июня понаблюдать за Юпитером и Венерой в телескоп — планеты сойдутся в одной точке.

Соединение Венеры и Юпитера — явление, при котором (при наблюдении с Земли) планеты кажутся расположенными близко друг к другу. При этом в космосе планеты разделены значительными расстояниями.

Сейчас планеты разделяет всего 1,5 градуса, а после 9 июня Венера начнет «обгонять» Юпитер и постепенно от него отдаляться. Следующее сближение планет ожидается 26 августа 2027 года, но оно пройдет около Солнца, поэтому наблюдать будет невозможно. 

В астроклубе отметили, что небо будет ясное, поэтому наблюдению ничего не помещает. 

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Мероприятие состоится 9 июня в 20:40 на улице Кубанской Набережной возле ЖК «Адмирал». Просмотр бесплатный. О каких-либо изменениях организатор сообщит в телеграм-канале астроклуба.  

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Краснодарцев приглашают посмотреть на соединение Юпитера и Венеры через телескоп

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