Краснодарцев приглашают посмотреть на соединение Юпитера и Венеры через телескоп

Краснодарский астроклуб Astroeyes пригласил жителей 9 июня понаблюдать за Юпитером и Венерой в телескоп — планеты сойдутся в одной точке.

Соединение Венеры и Юпитера — явление, при котором (при наблюдении с Земли) планеты кажутся расположенными близко друг к другу. При этом в космосе планеты разделены значительными расстояниями.



Сейчас планеты разделяет всего 1,5 градуса, а после 9 июня Венера начнет «обгонять» Юпитер и постепенно от него отдаляться. Следующее сближение планет ожидается 26 августа 2027 года, но оно пройдет около Солнца, поэтому наблюдать будет невозможно.

В астроклубе отметили, что небо будет ясное, поэтому наблюдению ничего не помещает.