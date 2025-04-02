Сочинский нацпарк и «Дендрарий» повысили плату за посещение. Узнали новые тарифы

Краснодарский край

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  • © Фото AmixStudio, freepik.com
    © Фото AmixStudio, freepik.com

С 1 апреля в Сочинском национальном парке и в «Дендрарии» изменились условия посещения

Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что с 1 апреля на территории и в парке «Дендрарий» изменились условия посещения. Руководство повысило тарифы.

Вход в рекреационные объекты обойдется в 300 рублей за человека. За одно посещение рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения нужно будет заплатить 250 рублей за человека. Вход в обе части «Дендрария» теперь стоит 500 рублей (для детей от 7 до 14 лет — 250 рублей).

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В пресс-службе нацпарка напомнили, что с 1 марта будут проверять экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Проводить экскурсии вправе только аттестованные специалисты.

Напомним, что к туристическим объектам Сочинского нацпаркка относятся:

  • туристский маршрут «Долиной реки Сочи»;
  • парк «Дендрарий»;
  • экспозиция «Вилла «Надежда»;
  • «Волконское ущелье»;
  • башня на горе Ахун;
  • «Змейковские водопады»;
  • «Агурское ущелье и водопады»;
  • комплекс «33 водопада»;
  • «Орлиные скалы»;
  • водопады Псыдах-Шапсуг;
  • музей природы.

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Сочинский нацпарк и «Дендрарий» повысили плату за посещение. Узнали новые тарифы
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