Сочинский нацпарк и «Дендрарий» повысили плату за посещение. Узнали новые тарифы
С 1 апреля в Сочинском национальном парке и в «Дендрарии» изменились условия посещения
Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что с 1 апреля на территории и в парке «Дендрарий» изменились условия посещения. Руководство повысило тарифы.
Вход в рекреационные объекты обойдется в 300 рублей за человека. За одно посещение рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения нужно будет заплатить 250 рублей за человека. Вход в обе части «Дендрария» теперь стоит 500 рублей (для детей от 7 до 14 лет — 250 рублей).
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В пресс-службе нацпарка напомнили, что с 1 марта будут проверять экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Проводить экскурсии вправе только аттестованные специалисты.
Напомним, что к туристическим объектам Сочинского нацпаркка относятся:
- туристский маршрут «Долиной реки Сочи»;
- парк «Дендрарий»;
- экспозиция «Вилла «Надежда»;
- «Волконское ущелье»;
- башня на горе Ахун;
- «Змейковские водопады»;
- «Агурское ущелье и водопады»;
- комплекс «33 водопада»;
- «Орлиные скалы»;
- водопады Псыдах-Шапсуг;
- музей природы.
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