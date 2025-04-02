Сочинский нацпарк и «Дендрарий» повысили плату за посещение. Узнали новые тарифы

Пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что с 1 апреля на территории и в парке «Дендрарий» изменились условия посещения. Руководство повысило тарифы.



Вход в рекреационные объекты обойдется в 300 рублей за человека. За одно посещение рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения нужно будет заплатить 250 рублей за человека. Вход в обе части «Дендрария» теперь стоит 500 рублей (для детей от 7 до 14 лет — 250 рублей).