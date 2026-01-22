Верховный Суд обязал строителей отеля в Туапсе выплатить 1 млрд рублей за ущерб почве и Черному морю
Верховный Суд России обязал компанию «Сипайн Резорт» выплатить компенсацию более 1 млрд рублей за ущерб плодородному слою почвы и выброс отходов в Черное море при строительстве отеля
22 января пресс-служба Верховного Суда России сообщила, что власти обязали компанию «Сипайн Резорт» выплатить ущерб более 1 млрд рублей за вред окружающей среде и акватории Черного моря во время строительства Sea Pine Resort в Туапсе.
По данным суда, в ходе работ был изменен ландшафт земельного участка, уничтожен слой почвы. На береговой полосе были размещены более 13 тонн отходов, а более 1850 тонн — сбросили в Черное море.
Таким образом, Верховный Суд обязал «Сипайн Резорт» выплатить более 320 млн рублей за ущерб, причиненный морю, и более 694 млн рублей за ущерб, причиненный почве. Также компания обязана рекультивировать земельный участок.
Напомним, проект пятизвездочного курорта Sea Pine Resort одобрила администрация Туапсинского района в 2022 году. Разрешение на строительство получил Серхан Шахар оглы Новрузов, сын владельца комплекса «Туапсинской морской коммерческий порт».
В 2024 году Генпрокуратура заявила, что в ходе строительных работ был нанесен ущерб почве в водоохранной зоне и ущерб Черному морю. Тогда прокуратура подала иск в суд, который был одобрен в декабре 2024 года.
Однако в августе 2025 года Кассационный суд отменил решение и вернул дело на рассмотрение в Туапсинский районный суд. В декабре 2025 года Генпрокуратура оспорила отмену решения в Верховном Суде.
