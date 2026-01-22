Верховный Суд обязал строителей отеля в Туапсе выплатить 1 млрд рублей за ущерб почве и Черному морю

Верховный Суд России обязал компанию «Сипайн Резорт» выплатить компенсацию более 1 млрд рублей за ущерб плодородному слою почвы и выброс отходов в Черное море при строительстве отеля

22 января пресс-служба Верховного Суда России сообщила, что власти обязали компанию «Сипайн Резорт» выплатить ущерб более 1 млрд рублей за вред окружающей среде и акватории Черного моря во время строительства Sea Pine Resort в Туапсе.

По данным суда, в ходе работ был изменен ландшафт земельного участка, уничтожен слой почвы. На береговой полосе были размещены более 13 тонн отходов, а более 1850 тонн — сбросили в Черное море.

Таким образом, Верховный Суд обязал «Сипайн Резорт» выплатить более 320 млн рублей за ущерб, причиненный морю, и более 694 млн рублей за ущерб, причиненный почве. Также компания обязана рекультивировать земельный участок.