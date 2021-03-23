В России создали карту медучреждений, где помогают неизлечимо больным. Туда попали 20 больниц Краснодара

Краснодарский край

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Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» создал карту российских учреждений, в которых можно получить паллиативную помощь

Фонд «Вера» создал карту российских учреждений, в которых можно получить паллиативную помощь [помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению]. Данные об 1 тыс. 436 учреждениях собрали на просветительском портале «Про паллиатив», сообщило 23 марта издание «Такие Дела».

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На карте отмечены организации, в которых можно получить паллиативную помощь. Также там указаны телефоны, адреса отделений, количество свободных мест и наличие у медучреждения лицензии на деятельность с оборотом наркосодержащих обезболивающих препаратов. Отделения можно отфильтровать по возрасту пациента и видам оказания помощи: стационарно, амбулаторно или на дому.

В Краснодаре помощь можно получить в 20 медучереждениях, в том числе в поликлинике № 23 в станице Елизаветинской. Кроме того, в список вошли:

  • ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1»;
  • ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3»;
  • ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 6»;
  • ГБУЗ «Хоспис Краснодара» 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 25 и другие.

Подробнее о том, где в краевой столице оказывают паллиативную помощь, можно посмотреть на карте здесь. Отметим, что некоторые больницы оказывают помощь исключительно детям.

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» — российская некоммерческая организация, которая системно занимается поддержкой хосписов и их пациентов. Фонд в 2006 году создала Нюта Федермессер — дочь создателя и главного врача Первого московского хосписа Веры Миллионщиковой и Константина Федермессера, основоположника советской акушерской анестезиологии.

Здравоохранение Краснодар Медицина

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