В краснодарских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта пресс-службы администрации Краснодара
    © Скриншот фото с сайта пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре проект «Кино нашего двора» покажет фильмы на открытых площадках города (12+)

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 5 июня стартует сезон кинопоказов проекта «Кино нашего двора». Фильмы будут показывать в разных микрорайонах города под открытым небом.

Расписание и адреса:

5 июня в 19:00 — «Мой дед». По сюжету сирота Ваня приезжает в сибирскую деревню к деду-леснику. Они становятся свидетелями падения метеорита и отправляются в экспедицию к месту происшествия. Их приключение будет полно опасностей. Показ пройдет на Николаевском бульваре в микрорайоне Гидростроителей;

12 июня в 19:00 — «Дополнительное время». Лента посвящена истории жизни знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова. Картина рассказывает о том, как обычный парень с пороком сердца и дефектом речи смог дважды стать олимпийским чемпионом и восемь раз — чемпионом мира. Показ пройдет в сквере «Сердце Губернского»;

19 июня в 19:00 — «Мой дед». Показ пройдет в микрорайоне Любимово;

26 июня в 19:00 — «Дополнительное время». Показ пройдет в сквере на территории ЖК «Самолет-2».

В краснодарском музее стартует фестиваль искусств:

Если пойдет дождь, программу могут изменить. Подробности можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, 30 мая в Краснодаре стартовал сезон променад-концертов под открытым небом.

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