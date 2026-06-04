В краснодарских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом
В Краснодаре проект «Кино нашего двора» покажет фильмы на открытых площадках города (12+)
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 5 июня стартует сезон кинопоказов проекта «Кино нашего двора». Фильмы будут показывать в разных микрорайонах города под открытым небом.
Расписание и адреса:
5 июня в 19:00 — «Мой дед». По сюжету сирота Ваня приезжает в сибирскую деревню к деду-леснику. Они становятся свидетелями падения метеорита и отправляются в экспедицию к месту происшествия. Их приключение будет полно опасностей. Показ пройдет на Николаевском бульваре в микрорайоне Гидростроителей;
12 июня в 19:00 — «Дополнительное время». Лента посвящена истории жизни знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова. Картина рассказывает о том, как обычный парень с пороком сердца и дефектом речи смог дважды стать олимпийским чемпионом и восемь раз — чемпионом мира. Показ пройдет в сквере «Сердце Губернского»;
19 июня в 19:00 — «Мой дед». Показ пройдет в микрорайоне Любимово;
26 июня в 19:00 — «Дополнительное время». Показ пройдет в сквере на территории ЖК «Самолет-2».
В краснодарском музее стартует фестиваль искусств:
Если пойдет дождь, программу могут изменить. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, 30 мая в Краснодаре стартовал сезон променад-концертов под открытым небом.