Группа компаний ИНСИТИ построит в Краснодаре торговый центр и два логистических комплекса на сумму более 9 млрд рублей

ГК ИНСИТИ возведет в Краснодаре три крупных объекта по соглашению на ПМЭФ-2026

В рамках соглашения девелопер построит торговый центр в станице Елизаветинской и два складских комплекса на улице Уральской и в хуторе Ленина. Инвестиции составят более 9 млрд рублей.

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) было подписано трехстороннее соглашение между властями Краснодарского края, администрацией Краснодара и группой компаний ИНСИТИ. Свои подписи под документами поставили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр кубанской столицы Евгений Наумов и учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов.

«Развитие логистической инфраструктуры — одно из приоритетных направлений для экономики региона с учетом его географического положения. Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года предусматривает создание в регионе Экспортно-импортного хаба, который состоит из сети морских портов, аэропортов и промышленно-логистических центров. Сейчас на Кубани действуют около 30 распределительных центров, которые обслуживают тысячи магазинов по всему региону. Причем темп строительства складской недвижимости в регионе не замедляется: сейчас в этой сфере инвесторы реализуют 12 проектов с общим объемом вложений порядка 24,5 млрд рублей. Новые мощности в Краснодаре позволят оптимизировать цепочки поставок, поддержать локальных производителей и повысить конкурентоспособность кубанской продукции на общероссийском рынке», — отметил в ходе подписания Александр Руппель.

Логистический парк появится на улице Уральской на земельном участке площадью 3,9 га. В него вложат 969,4 млн рублей. Проект создаст 100 рабочих мест. Завершить возведение складского комплекса планируют в конце 2027 года.

В строительство складского комплекса в хуторе Ленина вложат 7,3 млрд рублей. Он разместится на площади 21,3 га. Проект создаст 728 рабочих мест. Завершить строительные работы планируют в конце 2028 года.

В станице Елизаветинская ГК ИНСИТИ построит торговый центр. Объем инвестиций составит больше 1 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 110 рабочих мест. Завершить строительство объекта планируют в 2030 году.

Глава Краснодара Евгений Наумов подчеркнул, что столица Кубани продолжает укреплять свои позиции как логистический центр юга России, привлекая инвестиции и создавая новые рабочие места.

«Наш город находится на пересечении значимых транспортных коридоров, обеспечивает связь с Азово-Черноморским бассейном и главным южным портом страны — Новороссийском. Инвестиционные возможности столицы Кубани без преувеличения уникальны и обширны. И сегодня на Петербургском экономическом форуме мы подписали трехсторонние соглашения с администрацией Краснодарского края и ГК ИНСИТИ для дальнейшего совместного развития логистической отрасли. Отмечу, что группа компаний знакома нам не первый год, она зарекомендовала себя как надежный партнер, пользующийся доверием со стороны властей и жителей Краснодара. Вместе мы уже развиваем инфраструктуру, строим социальные объекты. А теперь окажем поддержку в создании на территории города складского комплекса, логистического парка и комплекса бытового обслуживания с торговыми помещениями», — заявил Евгений Наумов.

Учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов подчеркнул важность соглашения для развития инфраструктуры Краснодара.

«Для нас важно не просто возводить здания, а создавать пространства, которые будут служить городу и его развитию долгие годы. Совместно с властями города и края мы сможем реализовать эти проекты и внести очередной вклад в будущее нашего региона и страны», — прокомментировал Роман Саркисов.