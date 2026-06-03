Паводки уходят, но ливни вернутся? Синоптики дали противоречивые прогнозы погоды на Кубани в июне
Затяжные ливни покинули большинство южных регионов, однако прогнозы метеорологов на июнь разделились
2 июня метеоролог Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале, что циклон с затяжными дождями практически покинул Юг России, задержавшись лишь в Прикаспии. Над Азовским морем уже сформировался очаг высокого атмосферного давления, благодаря чему в регионах потеплеет на 1—2 градуса.
При этом, как отметил синоптик, на юге продолжается дождевой паводок — колоссальный объем выпавшей за полмесяца воды уходит медленно. На Ставрополье ситуация остается тяжелой: там подтоплены десятки домов и сохраняется аномальный холод.
Напомним, что в Краснодарском крае под ударом оказался Крымский район, где из-за угрозы подтоплений ввели режим ЧС в четырех населенных пунктах и эвакуировали жителей. По словам Тишковца, сейчас уровень воды в реке там стабилизировался.
«Еще два дня дождей — и нас затопит»:
Однако синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра рассказал РИА Новости, что дожди и шквалистый ветер, начавшиеся в середине мая, прекратятся на юге страны только к третьей декаде июня.
По его словам, в первой половине месяца погода останется циклонической. Дожди будут идти регулярно, но с разной интенсивностью, усиливаясь к вечеру из-за облачности. При грозах порывы ветра будут достигать 14 м/с. Во второй половине месяца осадки будут кратковременными, но более мощными.
Согласно данным синоптика, во второй половине июня непогода накроет Краснодарский край, Ростовскую область и Адыгею. Окончательно ветер и ливни утихнут только к началу июля — тогда же начнется и сильное повышение температуры.
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