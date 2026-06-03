Паводки уходят, но ливни вернутся? Синоптики дали противоречивые прогнозы погоды на Кубани в июне

2 июня метеоролог Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале, что циклон с затяжными дождями практически покинул Юг России, задержавшись лишь в Прикаспии. Над Азовским морем уже сформировался очаг высокого атмосферного давления, благодаря чему в регионах потеплеет на 1—2 градуса.



При этом, как отметил синоптик, на юге продолжается дождевой паводок — колоссальный объем выпавшей за полмесяца воды уходит медленно. На Ставрополье ситуация остается тяжелой: там подтоплены десятки домов и сохраняется аномальный холод.

Напомним, что в Краснодарском крае под ударом оказался Крымский район, где из-за угрозы подтоплений ввели режим ЧС в четырех населенных пунктах и эвакуировали жителей. По словам Тишковца, сейчас уровень воды в реке там стабилизировался.