Паводки уходят, но ливни вернутся? Синоптики дали противоречивые прогнозы погоды на Кубани в июне

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксенова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксенова, Юга.ру

Затяжные ливни покинули большинство южных регионов, однако прогнозы метеорологов на июнь разделились

2 июня метеоролог Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале, что циклон с затяжными дождями практически покинул Юг России, задержавшись лишь в Прикаспии. Над Азовским морем уже сформировался очаг высокого атмосферного давления, благодаря чему в регионах потеплеет на 1—2 градуса.

При этом, как отметил синоптик, на юге продолжается дождевой паводок — колоссальный объем выпавшей за полмесяца воды уходит медленно. На Ставрополье ситуация остается тяжелой: там подтоплены десятки домов и сохраняется аномальный холод.

Напомним, что в Краснодарском крае под ударом оказался Крымский район, где из-за угрозы подтоплений ввели режим ЧС в четырех населенных пунктах и эвакуировали жителей. По словам Тишковца, сейчас уровень воды в реке там стабилизировался.

«Еще два дня дождей — и нас затопит»:

Однако синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра рассказал РИА Новости, что дожди и шквалистый ветер, начавшиеся в середине мая, прекратятся на юге страны только к третьей декаде июня.

По его словам, в первой половине месяца погода останется циклонической. Дожди будут идти регулярно, но с разной интенсивностью, усиливаясь к вечеру из-за облачности. При грозах порывы ветра будут достигать 14 м/с. Во второй половине месяца осадки будут кратковременными, но более мощными.

Согласно данным синоптика, во второй половине июня непогода накроет Краснодарский край, Ростовскую область и Адыгею. Окончательно ветер и ливни утихнут только к началу июля — тогда же начнется и сильное повышение температуры.

Как писали Юга.ру, май 2026 года в Краснодарском крае стал самым влажным за последние полвека — и почти самым холодным.

Азовское море Город Краснодар общество Погода

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