В Уфе орнитологи провели фотофиксацию и осмотр птенцов сапсанов на крыше Уралсиба
Специалисты-орнитологи на крыше банка Уралсиб провели фотофиксацию и плановый осмотр птенцов сапсана, появившихся на свет 22 и 23 мая
Сейчас птенцам чуть больше недели. Они подросли, активно набирают вес и начинают осваивать гнездовую площадку, все чаще перемещаясь по ней самостоятельно.
Во время осмотра ветеринар уделил особое внимание самому маленькому птенцу. В области глаза были обнаружены загрязнения, которые специалисты удалили. Состояние птицы не вызывало опасений, здоровью птенца ничего не угрожало.
Также при обследовании орнитолог изучил остатки добычи, которую взрослые сапсаны приносят потомству. Среди наиболее интересных находок — перья большого пестрого дятла, вальдшнепа и коростеля. Эти наблюдения позволяют больше узнать о рационе соколов и особенностях их жизни в городской среде.
Кольцевание птенцов специалисты проведут на следующей неделе.
Сапсаны гнездятся на здании Уралсиба уже более 20 лет и регулярно выводят здесь потомство. Онлайн-наблюдение за сапсанами на крыше банка ведется с 2019 года.
Следить за жизнью соколиной семьи и наблюдать за взрослением птенцов можно в сообществе Уралсиба во ВКонтакте.
Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых по ссылке.
Как писали Юга.ру, банк Уралсиб увеличил объемы ипотеки по собственным программам в 1,8 раза.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)