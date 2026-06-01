Уралсиб запустил акцию для бизнес-клиентов с повышенной ставкой 35%

Участниками акции могут стать как новые, так и действующие** бизнес-клиенты банка. Главное условие — совершать покупки по бизнес-карте на общую сумму не меньше 50 тыс. рублей в месяц. При этом неважно, сколько операций и на какие суммы будет сделано — главное, чтобы общий оборот за месяц превысил установленный порог.

Банк Уралсиб объявил о запуске акции «Капитальный кешбэк» для владельцев бизнес-карт. В рамках предложения клиенты смогут получать повышенный кешбэк в размере 35% за покупки в двух категориях — «Маркетплейсы» и «Стройматериалы и ремонт»*.

Акция стартовала 1 июня и продлится до 31 августа включительно. Ограничение по выплатам — один участник может получить не больше 5 тыс. рублей кешбэка за все время проведения акции. Деньги будут перечислять до конца месяца, следующего за отчетным периодом. То есть за покупки, совершенные в июне, кешбэк придет в июле, и так далее.

Подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-картам можно получить на сайте и по телефону 8 800 700-77-16.

*МСС 5300, 5964, 5262, 3990, 3991, 0780,1520,1711,1731,1740,1750,1761,1771, 1799, 2842, 5039, 5051, 5072, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 7692. Кэшбэк по МСС 3990 начисляется в зависимости от сервиса экосистемы Яндекс, по МСС 3991 — в зависимости от сервиса экосистемы Сбер.

** Если клиент открыл первый карточный счет с 01.03.2026 до 31.05.2026 включительно и на дату старта акции не совершил ни одной расходной операции с использованием бизнес-карты.