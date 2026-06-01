Рост спроса и локализация. Эксперты обсудили тренды рынка новых автомобилей

На конференции «Точка зажигания» от Авито Авто участники обсудили текущее состояние рынка новых автомобилей, изменение поведения покупателей, развитие цифровых каналов продаж и ключевые факторы, которые будут влиять на отрасль в 2026 году.

По данным Авито Авто, спрос на новые автомобили в апреле 2026 года вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит не только об интересе, но и о готовности переходить от поиска к конкретным действиям. Важную роль здесь играют инструменты продвижения. Так, например, пользователи на 24% чаще добавляют автомобили в «Избранное» и на 45% активнее переходят в профиль продавца после просмотра рекламы на площадке.

Одновременно меняется ценовая структура рынка. Средняя стоимость нового автомобиля в апреле 2026-го составила 3,62 млн рублей. При этом увеличивается доля автомобилей в более высоких ценовых сегментах: стоимостью 3–5 млн рублей — на 1,5 п.п., за 5–8 млн рублей — на 1,7 п.п.