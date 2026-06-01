Рост спроса и локализация. Эксперты обсудили тренды рынка новых автомобилей
В Москве прошла конференция для автопроизводителей и дистрибьюторов «Точка зажигания» от Авито Авто
На конференции «Точка зажигания» от Авито Авто участники обсудили текущее состояние рынка новых автомобилей, изменение поведения покупателей, развитие цифровых каналов продаж и ключевые факторы, которые будут влиять на отрасль в 2026 году.
По данным Авито Авто, спрос на новые автомобили в апреле 2026 года вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит не только об интересе, но и о готовности переходить от поиска к конкретным действиям. Важную роль здесь играют инструменты продвижения. Так, например, пользователи на 24% чаще добавляют автомобили в «Избранное» и на 45% активнее переходят в профиль продавца после просмотра рекламы на площадке.
Одновременно меняется ценовая структура рынка. Средняя стоимость нового автомобиля в апреле 2026-го составила 3,62 млн рублей. При этом увеличивается доля автомобилей в более высоких ценовых сегментах: стоимостью 3–5 млн рублей — на 1,5 п.п., за 5–8 млн рублей — на 1,7 п.п.
Еще один заметный тренд связан с локализацией. Доля российских брендов в предложении новых автомобилей выросла с 31% до 40%, тогда как доля китайских марок снизилась с 60% до 48%. Изменения во многом связаны с локализацией китайских платформ: все больше автомобилей собирается внутри страны.
Несмотря на развитие цифровых каналов, онлайн-сценарий покупки пока не стал массовым. По данным Авито Авто, 58% покупателей не готовы переходить на полностью дистанционный формат сделки — им привычнее принимать решение после визита к продавцу или в дилерский центр.
Как рассказал директор бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито Никита Ивахненко, покупка нового автомобиля остается достаточно сложным процессом — рынок быстро меняется, и покупатель не всегда успевает разобраться во всех нюансах: «Наша задача в Авито Авто — помогать пользователю на каждом этапе: от поиска и выбора автомобиля до сравнения предложений и принятия решения о покупке. Мы развиваем инструменты, которые делают рынок новых автомобилей прозрачнее: подтверждаем наличие машин, фиксируем рекомендованную розничную цену, показываем актуальные предложения дилеров, специальные условия и скидки, доступные на Авито».
Центральным событием конференции стала дискуссия «Вызовы и новые возможности для авторитейла на горизонте 3 лет». Эксперты обсудили специфику российского авторынка, развитие сервисов, каналы трафика, портрет покупателя и применение искусственного интеллекта в бизнес-процессах.
