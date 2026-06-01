Уралсиб запустил автокредитование на Авито. Теперь можно купить машину с пробегом у физлица

Официальный запуск программы состоялся 28 мая в Москве на пресс-конференции, организованной Авито совместно с банками-партнерами платформы. Спикерами выступили директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова, старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков, заместитель председателя правления банка Уралсиб и руководитель розничного блока Станислав Тывес, а также руководитель розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.

Весь процесс — от выбора машины до получения кредитного предложения и подписания договора — происходит без необходимости посещать банк или встречаться с кредитным специалистом.

Банк Уралсиб запустил программу автокредитования, которая позволяет покупать автомобили с пробегом у частных продавцов прямо на платформе Авито. Теперь пользователи могут не только найти подходящий вариант, но и оформить кредит, не покидая интерфейс сайта или приложения.

По оценкам экспертов, около 70% всех продаж автомобилей с пробегом в России приходится на сделки между частными лицами (сегмент С2С). Это примерно 4,6 млн сделок в год.

Однако до недавнего времени взять целевой автокредит на покупку машины у частника было практически невозможно. Причина — отсутствие работающего механизма, который гарантировал бы банку оформление залога на приобретаемый автомобиль. В итоге покупателям приходилось брать нецелевые кредиты наличными. Но у них есть два серьезных недостатка: сумма кредитования существенно ниже, а процентная ставка — заметно выше, чем при классическом залоговом автокредитовании.

В партнерстве с Авито банк Уралсиб создал механизм, который решает эту проблему. Платформа берет на себя несколько ключевых функций: оформление залога на автомобиль, сквозную систему антифрода, проверку объявления, цены и истории машины, а также проверку участников сделки. Перед одобрением кредита специалисты проверяют автомобиль, договор купли-продажи и документы сторон. Выездной менеджер лично встречается с продавцом и покупателем, осматривает машину и сверяет документы. Только после этого происходит финальное одобрение и подписание договора.

«Рынок целевого автокредитования при покупке «частник — частнику» практически не развит при огромном спросе: сейчас 71% пользователей Авито уже готовы воспользоваться целевым автокредитом для такой покупки. Мы упростили процесс: в карточке объявления за несколько кликов и за считанные минуты пользователь получает реальные предложения конкретных банков — не уходя с Авито», — отметил Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

«Мы реализуем новую технологию в рамках кредитования физических лиц на покупку автомобилей у продавцов, также являющихся физическими лицами, когда залог на автомобиль возникает у банка в момент подписания договора купли-продажи. При этом заключение договора купли-продажи осуществляется совместно с представителем платформы, что обеспечивает чистоту, безопасность и выгодность сделки для всех ее участников. Нам, как банку, такая процедура позволяет снизить риски в сравнении с обычным потребительским кредитом и, как следствие, предложить клиенту более выгодные условия кредитования — как по сумме кредита, так и по ставке кредитования. Такая процедура оформления может стать новым стандартом оформления автокредитов в С2С сегменте. Безусловно, с течением времени мы планируем эту схему совершенствовать и обновлять», — добавил заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес.

Станислав Тывес рассказал, что на первом этапе кредит одобряется под конкретный автомобиль, размещенный на Авито. На следующем этапе банк планирует внедрить иную модель: клиенту будут одобрять определенный кредитный лимит, а покупатель сможет самостоятельно выбрать любой автомобиль, который удовлетворяет условия банка.

Это полностью повторяет логику покупки недвижимости на вторичном рынке, где сначала человек получает одобренный лимит по ипотеке, а потом ищет квартиру. Такой подход даст покупателям еще больше свободы и снизит риск потерять подходящий автомобиль, пока банк принимает решение.