Россиян ждет самое длинное рабочее лето за три года

Наступающее лето станет для жителей России самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние три года

Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года, следует из утвержденного правительством производственного календаря. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями граждане будут работать 65 дней, а отдыхать — 27. Для сравнения: летом 2025 года россияне работали 63 дня, а отдыхали 29. В 2024-м было 64 рабочих дня и 28 выходных.

Самым загруженным летним месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и восемь выходных. В июне и августе россиян ждет по 21 рабочему дню, при этом выходных дней будет девять и десять соответственно. В июне ожидается одна короткая рабочая неделя. Она продлится с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг), после чего начнутся длинные выходные с 12 по 14 июня, посвященные Дню России. Напомним, Минтруд опубликовал календарь праздников и выходных на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней.