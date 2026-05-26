На Кубани построят завод по переработке семян за 6 млрд рублей. Где он появится?

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Gigachat
    © Изображение сгенерировано нейросетью Gigachat

На Кубани построят предприятие, которое закроет четверть российского рынка семян подсолнечника

25 мая глава Староминского района Алексей Кияшко сообщил, что в Краснодарском крае строят завод по переработке семян подсолнечника. Проектом занимается ООО «Хелианта».

Инвестиции в завод составят больше 6 млрд рублей.

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Новое предприятие должны сдать в эксплуатацию до конца 2027 года. Как отметил Кияшко, завод сможет обеспечить четверть всей потребности России в семенах подсолнечника.

«Мы обеспечим внутренний рынок качественными отечественными продуктами. И, конечно, это новые рабочие места для нашего района. Уже создано больше 50 рабочих мест, а в перспективе — больше 100», — написал Алексей Кияшко в своем телеграм-канале.

После выхода на полную мощность завод сможет обрабатывать до 19 тыс. тонн семенного вороха с площади 15 тыс. гектаров.

Как писали Юга.ру, в поселке Победитель под Краснодаром планируют построить предприятие по переработке рыбы за 200 млн рублей. 

Деньги Инвестиции Инфраструктура Растениеводство Староминский район Строительство

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