Ставки от 8,7% до 13,3% годовых: эксперты назвали вклад Уралсиба одним из самых выгодных

Аналитики изучили условия вкладов в российских банках из первой сотни по величине активов по состоянию на 1 апреля и выбрали самые привлекательные предложения для вкладчиков. При составлении рейтинга эксперты обращали внимание в первую очередь на процентную ставку, минимальную сумму и срок вклада, а также на правила начисления процентов, включая возможность капитализации.

Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в пятерку лидеров майского рейтинга наиболее выгодных долгосрочных вкладов в рублях. Его подготовил портал Выберу.ру. В нем оценивали депозиты со сроком размещения от одного года и выше.

Кроме того, учитывали доход, который получил бы вкладчик при размещении 50 тыс. рублей на долгосрочный депозит, порядок пополнения и частичного снятия средств, возможность открыть вклад дистанционно, условия досрочного расторжения договора и другие параметры.

На данный момент доходность по линейке вкладов «Доход» составляет от 8,70% до 13,30% годовых. Итоговая ставка зависит от нескольких факторов: суммы вклада, выбранного срока, подключенного пакета услуг, а также способа выплаты процентов.

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей. При открытии в офисе банка минимальная сумма выше — 100 тыс. рублей. Максимальная сумма размещения достигает 1 млрд рублей. Срок вклада можно выбрать из семи вариантов: 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

