АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка Уралсиб на уровне А(RU) со «Стабильным» прогнозом

Как поясняют эксперты, оценка риск-профиля учитывает умеренные объемы принимаемых банком рыночных рисков и приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг. По мнению аналитиков, кредитный портфель Уралсиба отличается невысоким уровнем проблемной задолженности.

Сохранение рейтинга на уровне А(RU) обусловлено сразу несколькими факторами. В агентстве отметили сильную оценку достаточности капитала, а также сочли достаточными оценки бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности банка.

Кроме того, специалисты АКРА обратили внимание на низкую концентрацию выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков — это снижает зависимость банка от нескольких клиентов.

Оценка бизнес-профиля также получила положительную характеристику. Она учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода. Помимо этого, эксперты приняли во внимание умеренные темпы наращивания кредитного портфеля, которые заложены в стратегии развития банка. Такой подход позволяет избегать излишних рисков.

Сильная оценка достаточности капитала, по мнению аналитиков АКРА, обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам, а также способностью банка к генерации капитала из собственных источников. Все перечисленные факторы в совокупности и позволили сохранить рейтинг на стабильно высоком уровне.