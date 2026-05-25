АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка Уралсиб на уровне А(RU) со «Стабильным» прогнозом
Уралсиб сохранил рейтинг А(RU) благодаря сильной достаточности капитала и низкому уровню проблемной задолженности
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Уралсиба на уровне А(RU). Прогноз остается «Стабильным».
Сохранение рейтинга на уровне А(RU) обусловлено сразу несколькими факторами. В агентстве отметили сильную оценку достаточности капитала, а также сочли достаточными оценки бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности банка.
Как поясняют эксперты, оценка риск-профиля учитывает умеренные объемы принимаемых банком рыночных рисков и приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг. По мнению аналитиков, кредитный портфель Уралсиба отличается невысоким уровнем проблемной задолженности.
Кроме того, специалисты АКРА обратили внимание на низкую концентрацию выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков — это снижает зависимость банка от нескольких клиентов.
Оценка бизнес-профиля также получила положительную характеристику. Она учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода. Помимо этого, эксперты приняли во внимание умеренные темпы наращивания кредитного портфеля, которые заложены в стратегии развития банка. Такой подход позволяет избегать излишних рисков.
Сильная оценка достаточности капитала, по мнению аналитиков АКРА, обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам, а также способностью банка к генерации капитала из собственных источников. Все перечисленные факторы в совокупности и позволили сохранить рейтинг на стабильно высоком уровне.
