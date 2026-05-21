С 22 июня три налоговые Краснодара объединят в одну
22 июня 2026 года городские налоговые инспекции №2 и №3 войдут в состав ИФНС России №1 по Краснодару
Объединенная инспекция будет работать по новому адресу: Краснодар, улица Коммунаров, дом 235.
Что меняется для налогоплательщиков?
Если раньше вы обслуживались в ИФНС №2 или №3, теперь обращаться нужно только в ИФНС №1. Это касается и личных визитов, и отправки писем — вся корреспонденция будет приходить на новый адрес.
График работы, реквизиты и номера телефонов инспекций можно узнать на официальном сайте ФНС nalog.gov.ru в разделе «Контакты».
