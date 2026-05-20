Сбер предложил бизнесу ИИ-двойника менеджера по продажам
Генеративный искусственный интеллект поможет повысить эффективность продаж и качество клиентского сервиса
Сбер заключил первую в России лизинговую сделку передачи программно-аппаратного комплекса ГигаЧат Бизнес (GigaChat Enterprise). Серверное оборудование с предустановленной нейросетевой моделью Сбера получила девелоперская компания. Застройщик сможет использовать генеративный искусственный интеллект (GenAI) без стартовых затрат и на три года минимизировать расходы на организацию продаж и обслуживания.
Комплекс ГигаЧат Бизнес поможет компании реализовать сразу несколько GenAI-проектов. В первую очередь был запущен интеллектуальный двойник менеджера по продажам недвижимости, повышающий качество и скорость общения с покупателями. ИИ-менеджер генерирует ответы мгновенно, в реальном времени создает персонализированные предложения и помнит контекст каждого обращения.
По словам Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, эта сделка — один из важных этапов и результатов цифровой трансформации, которую многие крупные компании юга страны уже проходят вместе со Сбером: «Мы помогли девелоперу выявить проблему и предложили решение, которое улучшит внутренние процессы и обеспечит новое качество клиентского сервиса».
Как уточнил генеральный директор СберЛизинга Виктор Вентимилла Алонсо, лизинг стал доступным и гибким для бизнеса инструментом использования генеративного ИИ. Полученный опыт создания ИИ-двойника менеджера по продажам планируется тиражировать и в другие отрасли экономики.
