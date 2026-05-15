Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктами

В Москве на площадке компании AXENIX прошел деловой завтрак. Эксперты обсудили ключевые аспекты в сфере управления кредитными продуктами и тренды на 2026 год

В мероприятие приняли участие зампредседателя правления банка Уралсиб Станислав Тывес и замруководителя блока «Розничный бизнес» — руководитель департамента розничных продуктов Екатерина Резникова.

Станислав Тывес открыл встречу докладом об управлении продуктовой фабрикой и рассказал о создании гибкого продуктового каталога. На примере Уралсиба эксперт показал, как переход от единого подхода SAP MDM (Master Data Management, пер. «Управление основными данными») к отдельным сервисам позволил бизнесу начать самостоятельно настраивать тарифы, повысить скорость вывода продукта на рынок и ускорить время ответа сервиса.

В настоящее время продуктовая фабрика в банке Уралсиб позволяет бизнесу быстро управлять продуктами и выводить их на рынок. При этом решения принимаются на основе данных, исследований и тестирования гипотез.

Эксперт отметил, что взаимодействие блоков для создания банковских продуктов определяет успех работы продуктовой фабрики в целом:

«Гибкость влияет на скорость, с которой продукт выходит на рынок. Поэтому взаимодействие всех IT-модулей фабрики критически важно».