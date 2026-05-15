Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктами
В Москве на площадке компании AXENIX прошел деловой завтрак. Эксперты обсудили ключевые аспекты в сфере управления кредитными продуктами и тренды на 2026 год
В мероприятие приняли участие зампредседателя правления банка Уралсиб Станислав Тывес и замруководителя блока «Розничный бизнес» — руководитель департамента розничных продуктов Екатерина Резникова.
Станислав Тывес открыл встречу докладом об управлении продуктовой фабрикой и рассказал о создании гибкого продуктового каталога. На примере Уралсиба эксперт показал, как переход от единого подхода SAP MDM (Master Data Management, пер. «Управление основными данными») к отдельным сервисам позволил бизнесу начать самостоятельно настраивать тарифы, повысить скорость вывода продукта на рынок и ускорить время ответа сервиса.
В настоящее время продуктовая фабрика в банке Уралсиб позволяет бизнесу быстро управлять продуктами и выводить их на рынок. При этом решения принимаются на основе данных, исследований и тестирования гипотез.
Эксперт отметил, что взаимодействие блоков для создания банковских продуктов определяет успех работы продуктовой фабрики в целом:
«Гибкость влияет на скорость, с которой продукт выходит на рынок. Поэтому взаимодействие всех IT-модулей фабрики критически важно».
При подготовке модели по кредитным картам в Уралсибе используют около четырех десятков переменных — от критериев самого продукта до каналов продаж. Модель позволяет увидеть, как изменятся остальные показатели, если вырастет стоимость риска. Все параметры совмещаются с каналами продаж — каждый из них показывает разную доходность.
В итоге продуктовый каталог дает понять разработку, всю кредитную и тарифную политику, а также быстро менять продукты при необходимости.
Тему продолжили другие участники встречи. Сегодня продуктовый каталог предназначен для того, чтобы управлять продуктами. Однако на рынке почти нет готовых решений, полностью закрывающих потребности банков. В связи с этим компании разрабатывают продуктовые каталоги самостоятельно. При этом внедрение искусственного интеллекта может расширить функционал продуктового каталога. Банки это понимают и переходят на новую стратегию — Self-Driving Bank. Она позволяет управлять финансами клиента с минимальным участием человека.
Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)