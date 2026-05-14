В Краснодарском крае спрос на домашний интернет вырос в 2 раза
Ввод новых сетей в регионе и темпы подключений к широкополосному доступу в этом году остаются одними из самых высоких по стране
В Краснодарском крае растет спрос на фиксированный домашний интернет. По данным МТС, количество заявок на подключение с прошлого лета выросло в 2 раза. На Кубани компания подключила и модернизировала до гигабитных скоростей домов больше, чем в других регионах России.
За год территория покрытия гигабитными сетями в крае выросла более, чем на 20%. В целом, уже свыше 80% всей фиксированной сети МТС в регионе обеспечивает доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с.
Масштабнее всего фиксированные сети развиваются в Краснодаре, где сосредоточено наибольшее количество новых микрорайонов и ЖК. Поскольку столица региона входит в топ российских городов по объему вводимого жилья, для развития широкополосного доступа требуется как строительство сетей с нуля, так и модернизация ранее построенных сетей. В других крупных городах края МТС концентрируется на техническом обновлении сетей до стандарта GPON*.
Как отмечает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, повседневные потребности пользователей тесно связаны с качественным и стабильным интернет-соединением: «Наиболее устойчивый доступ на максимальных скоростях сейчас обеспечивает именно фиксированный интернет. Кроме того, что это максимально надежный вариант иметь постоянный доступ к передаче данных, подключение комплекса цифровых услуг позволяет экономить на сервисах связи».
* Гигабитная оптическая сеть.
